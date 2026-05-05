STIŽE PRINOVA

Zlatna olimpijka Barbara Đinović otkrila sretnu vijest: Sa suprugom Filipom čeka bebu

I. B.

05.05.2026 u 11:32

Filip i Barbara Đinović
Filip i Barbara Đinović Izvor: Pixsell / Autor: Marko Lukunic/PIXSELL
Bionic
Reading

Hrvatska džudašica i olimpijska pobjednica Barbara Đinović (31) objavila je da je u očekivanju prvog djeteta. Sretnu vijest podijelila je na društvenim mrežama uz simpatičan i duhovit video koji je raznježio njezine pratitelje

Barbara Đinović, koja je 2024. godine osvojila zlato na Olimpijskim igrama u Parizu, vijest o prinovi otkrila je u društvu supruga Filipa Đinovića. Par je u braku manje od godinu dana, a sada im stiže novo životno poglavlje. Objava je izazvala brojne čestitke sportaša, javnih osoba i prijatelja.

vezane vijesti

U videu koji je objavila, Barbara i Filip nalaze se uz more u opuštenoj atmosferi. U šaljivom trenutku on joj nudi pivo, no ona bira vodu, a zatim zajedno otkrivaju šilterice s natpisima 'mama' i 'tata'. Završni kadar prikazuje judo kimono za bebe uz poruku 'Stiže uskoro'.

Objava je odmah privukla pažnju i niz čestitki, među kojima su i one Antonije Dore Pleško, Gianne Apostolski, Ane Đerek te brojnih influencera.

Barbara i Filip upoznali su se prije desetak godina na jednom turniru, a ponovno su se zbližili tek kasnije, kada je započela njihova veza. Brzo su shvatili da dijele sličan smisao za humor i životne prioritete.

Zajednički život odlučili su graditi u Splitu, gdje provode većinu vremena, uz povremene boravke u Beogradu zbog Filipovih obaveza.

Sport, putovanja i zajednička svakodnevica

Oboje ostaju aktivni u judu, koji im je, kako kažu, i posao i način života. Slobodno vrijeme provode jednostavno, uz treninge, kavu i boravak na suncu.

Barbara Matić
  • Barbara Matić
  • Barbara Matić
  • Barbara Matić
  • Barbara Matić
Barbara Matić Izvor: Cropix / Autor: Tom Dubravec

Putovanja su im također važan dio života, a prošlog ljeta posjetili su Bali. Filip se paralelno razvija i kao kontinentalni sudac B kategorije.

Vjenčali su se u jesen 2025. u Kalada etno selu nedaleko od Splita, u intimnom i prirodnom okruženju. Ceremonija je bila bez klasičnih običaja, a sve je prošlo u opuštenoj atmosferi s pogledom na more.

vezane vijesti

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
VELIKI PREOKRET

VELIKI PREOKRET

Šokantan kraj holivudskog skandala: Blake Lively odustala od suđenja s Baldonijem
BLUE IVY

BLUE IVY

Obiteljski trenutak koji se pamti: 14-godišnja kći Beyonce zablistala na Met Gali
OSTARIO PREKO NOĆI

OSTARIO PREKO NOĆI

Nemoguće ga je prepoznati: Poznati glazbenik iznenadio transformacijom

najpopularnije

Još vijesti