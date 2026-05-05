Zlatna olimpijka Barbara Đinović otkrila sretnu vijest: Sa suprugom Filipom čeka bebu

Hrvatska džudašica i olimpijska pobjednica Barbara Đinović (31) objavila je da je u očekivanju prvog djeteta. Sretnu vijest podijelila je na društvenim mrežama uz simpatičan i duhovit video koji je raznježio njezine pratitelje

Barbara Đinović, koja je 2024. godine osvojila zlato na Olimpijskim igrama u Parizu, vijest o prinovi otkrila je u društvu supruga Filipa Đinovića. Par je u braku manje od godinu dana, a sada im stiže novo životno poglavlje. Objava je izazvala brojne čestitke sportaša, javnih osoba i prijatelja.

U videu koji je objavila, Barbara i Filip nalaze se uz more u opuštenoj atmosferi. U šaljivom trenutku on joj nudi pivo, no ona bira vodu, a zatim zajedno otkrivaju šilterice s natpisima 'mama' i 'tata'. Završni kadar prikazuje judo kimono za bebe uz poruku 'Stiže uskoro'. Objava je odmah privukla pažnju i niz čestitki, među kojima su i one Antonije Dore Pleško, Gianne Apostolski, Ane Đerek te brojnih influencera.

Barbara i Filip upoznali su se prije desetak godina na jednom turniru, a ponovno su se zbližili tek kasnije, kada je započela njihova veza. Brzo su shvatili da dijele sličan smisao za humor i životne prioritete. Zajednički život odlučili su graditi u Splitu, gdje provode većinu vremena, uz povremene boravke u Beogradu zbog Filipovih obaveza. Sport, putovanja i zajednička svakodnevica Oboje ostaju aktivni u judu, koji im je, kako kažu, i posao i način života. Slobodno vrijeme provode jednostavno, uz treninge, kavu i boravak na suncu.

Barbara Matić Izvor: Cropix / Autor: Tom Dubravec





Barbara Matić Izvor: Cropix / Autor: Tom Dubravec