Procurili detalji o velikim problemima s Bondom: Evo zašto ćemo na novog agenta 007 čekati još godinama

Više od godinu dana nakon što je Amazon preuzeo kreativnu kontrolu nad franšizom o Jamesu Bondu, budućnost najpoznatijeg svjetskog špijuna nikada nije bila neizvjesnija. Amazonovi čelnici očito muku muče s vizijom, scenarij za novi film ne postoji, a obožavatelji strahuju da bi najdulja pauza u povijesti franšize mogla uništiti legendarno nasljeđe agenta 007

Iako su fanovi priželjkivali brzi povratak agenta 007 nakon emotivnog oproštaja Daniela Craiga u filmu 'Za smrt nema vremena' iz 2021. godine, sve upućuje na to da nas čeka najduža stanka u povijesti serijala. Holivudskim kuloarima tjednima kruže priče o frustriranim direktorima, nepostojećim scenarijima i strahu od ogromnog financijskog debakla, dok se službene najave iz Amazona svode na zlokobnu šutnju i izbjegavanje konkretnih odgovora.

Stari britanski špijun i prava noćna mora Trenutačna stanka u snimanju gotovo će sigurno srušiti dosadašnji rekord od šest godina čekanja, koliko je prošlo između filmova 'Dozvola za ubojstvo' (1989.) i 'Zlatno oko' (1995.), a koji je bio uzrokovan pravnim i financijskim mukama studija MGM. Iza zatvorenih vrata, situacija u Amazonu je navodno prilično napeta.

Timeline: Svi službeni filmovi o Jamesu Bondu Godina Naziv filma (Originalni naziv) 🎬 Sean Connery 1962. Dr. No 1963. Iz Rusije s ljubavlju (From Russia with Love) 1964. Goldfinger 1965. Operacija Grom (Thunderball) 1967. Samo dvaput se živi (You Only Live Twice) 1971. Dijamanti su vječni (Diamonds Are Forever) 🎬 George Lazenby 1969. U službi njenog Veličanstva (On Her Majesty's Secret Service) 🎬 Roger Moore 1973. Živi i pusti umrijeti (Live and Let Die) 1974. Čovjek sa zlatnim pištoljem (The Man with the Golden Gun) 1977. Špijun koji me volio (The Spy Who Loved Me) 1979. Operacija Svemir (Moonraker) 1981. Samo za tvoje oči (For Your Eyes Only) 1983. Octopussy 1985. Pogled na ubojstvo (A View to a Kill) 🎬 Timothy Dalton 1987. Dah smrti (The Living Daylights) 1989. Dozvola za ubojstvo (Licence to Kill) 🎬 Pierce Brosnan 1995. Zlatno oko (GoldenEye) 1997. Sutra nikad ne umire (Tomorrow Never Dies) 1999. Svijet nije dovoljan (The World Is Not Enough) 2002. Umri drugi dan (Die Another Day) 🎬 Daniel Craig 2006. Casino Royale 2008. Zrno utjehe (Quantum of Solace) 2012. Skyfall 2015. Spectre 2021. Za smrt nema vremena (No Time to Die) * Napomena: Filmovi 'Casino Royale' (1967.) i 'Nikad ne reci nikad' (1983.) smatraju se neslužbenim izdanjima te se ne nalaze na Eon-ovom popisu.

Britanski filmski kritičar Tim Robey za The Telegraph je iznio detalje razgovora u kojem je jedan visoki američki filmski izvršni direktor na nedavnom putovanju u Europi opisao Bonda kao 'starog britanskog špijuna', a bavljenje njime nazvao 'noćnom morom' i 'dosadom'. Menadžment Amazon MGM studija navodno je toliko iscrpljen da više nitko i ne očekuje da će prva faza novog Bonda uopće biti profitabilna.

Službeno se te tvrdnje negiraju, ali prave vijesti jednostavno ne dolaze. Na velikom okupljanju filmske industrije, CinemaConu u travnju, očekivala se bombastična najava. Umjesto toga, direktorica Amazon MGM studija Courtenay Valenti okupljenima je samo kurtoazno poručila da će 'imati više za podijeliti kada za to dođe pravo vrijeme'. Strah od Disneyjevog scenarija 'Sada kada obitelji Broccoli više nema u priči, Amazon vuče poteze', ističe profesor filmskih studija James Chapman, autor knjige o Bondu. 'Kupili su nevjerojatno unosnu franšizu, s vrlo dobro uspostavljenim identitetom, ali dobivam dojam da oni naprosto ne znaju što bi s njom.' Chapman upozorava na golem strah unutar fandoma da bi Amazon mogao iscijediti i degradirati Bonda na isti način na koji je to učinio Disney s 'Ratovima zvijezda' nakon preuzimanja Lucasfilma. Stari producenti znali su kako se radi Bond, dok Amazonovi izvršni direktori o njemu imaju tek bazično znanje.

Kako bi umirio javnost, Amazon je ranije imenovao producentske teškaše, Amy Pascal, koja je od 'Spider-Mana' napravila globalni fenomen, te Davida Heymana, zaslužnog za filmskog 'Harryja Pottera'. No, iako su njihova imenovanja komunicirana kao znak stabilnosti, opipljivih rezultata i dalje nema. Redatelj na pauzi i scenarij koji ne postoji Za redateljsku stolicu odabran je briljantni Denis Villeneuve, no on trenutačno treba dugu stanku jer upravo završava rad na svom trećem masivnom filmu iz serijala 'Dina'. Scenarij je pak dodijeljen Stevenu Knightu, genijalcu iza hit serije 'Peaky Blinders'. Knight je ranije izjavio kako ne želi podleći pritiscima i da novog Bonda vidi kao 'istog, ali drugačijeg, boljeg, snažnijeg i hrabrijeg', oslanjajući se na nasljeđe Iana Fleminga.

No, upućeni tvrde da scenarij nije ni izbliza gotov. Poučeni gorkim iskustvom filma 'Zrno utjehe' (2008.), koji se snimao u potpunom kaosu usred štrajka scenarista, producenti sada znaju da ne smiju brzati. Izostanak scenarija znači i da nema kastinga. Pouzdani holivudski novinar Matt Belloni potvrdio je da Amazon neće odabrati novog glumca sve dok tekst ne bude na stolu. Iako se mjesecima nagađa o imenima kao što su Aaron Taylor-Johnson, Callum Turner i Jacob Elordi, filmski analitičar Stephen Follows ističe kako povijest nalaže da će ulogu dobiti glumac za kojeg šira publika još nije ni čula, poput Toma Glynna-Carneyja iz 'Zmajeve kuće'. Zanimljiva je i Robeyjeva teorija da je Jacob Elordi zapravo na meti za ulogu glavnog negativca, a ne samog Bonda.