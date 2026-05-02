Procurili detalji o velikim problemima s Bondom: Evo zašto ćemo na novog agenta 007 čekati još godinama

Više od godinu dana nakon što je Amazon preuzeo kreativnu kontrolu nad franšizom o Jamesu Bondu, budućnost najpoznatijeg svjetskog špijuna nikada nije bila neizvjesnija. Amazonovi čelnici očito muku muče s vizijom, scenarij za novi film ne postoji, a obožavatelji strahuju da bi najdulja pauza u povijesti franšize mogla uništiti legendarno nasljeđe agenta 007
Iako su fanovi priželjkivali brzi povratak agenta 007 nakon emotivnog oproštaja Daniela Craiga u filmu 'Za smrt nema vremena' iz 2021. godine, sve upućuje na to da nas čeka najduža stanka u povijesti serijala. Holivudskim kuloarima tjednima kruže priče o frustriranim direktorima, nepostojećim scenarijima i strahu od ogromnog financijskog debakla, dok se službene najave iz Amazona svode na zlokobnu šutnju i izbjegavanje konkretnih odgovora.
Stari britanski špijun i prava noćna mora
Trenutačna stanka u snimanju gotovo će sigurno srušiti dosadašnji rekord od šest godina čekanja, koliko je prošlo između filmova 'Dozvola za ubojstvo' (1989.) i 'Zlatno oko' (1995.), a koji je bio uzrokovan pravnim i financijskim mukama studija MGM. Iza zatvorenih vrata, situacija u Amazonu je navodno prilično napeta.
Britanski filmski kritičar Tim Robey za The Telegraph je iznio detalje razgovora u kojem je jedan visoki američki filmski izvršni direktor na nedavnom putovanju u Europi opisao Bonda kao 'starog britanskog špijuna', a bavljenje njime nazvao 'noćnom morom' i 'dosadom'. Menadžment Amazon MGM studija navodno je toliko iscrpljen da više nitko i ne očekuje da će prva faza novog Bonda uopće biti profitabilna.
Službeno se te tvrdnje negiraju, ali prave vijesti jednostavno ne dolaze. Na velikom okupljanju filmske industrije, CinemaConu u travnju, očekivala se bombastična najava. Umjesto toga, direktorica Amazon MGM studija Courtenay Valenti okupljenima je samo kurtoazno poručila da će 'imati više za podijeliti kada za to dođe pravo vrijeme'.
Strah od Disneyjevog scenarija
'Sada kada obitelji Broccoli više nema u priči, Amazon vuče poteze', ističe profesor filmskih studija James Chapman, autor knjige o Bondu. 'Kupili su nevjerojatno unosnu franšizu, s vrlo dobro uspostavljenim identitetom, ali dobivam dojam da oni naprosto ne znaju što bi s njom.' Chapman upozorava na golem strah unutar fandoma da bi Amazon mogao iscijediti i degradirati Bonda na isti način na koji je to učinio Disney s 'Ratovima zvijezda' nakon preuzimanja Lucasfilma. Stari producenti znali su kako se radi Bond, dok Amazonovi izvršni direktori o njemu imaju tek bazično znanje.
Kako bi umirio javnost, Amazon je ranije imenovao producentske teškaše, Amy Pascal, koja je od 'Spider-Mana' napravila globalni fenomen, te Davida Heymana, zaslužnog za filmskog 'Harryja Pottera'. No, iako su njihova imenovanja komunicirana kao znak stabilnosti, opipljivih rezultata i dalje nema.
Redatelj na pauzi i scenarij koji ne postoji
Za redateljsku stolicu odabran je briljantni Denis Villeneuve, no on trenutačno treba dugu stanku jer upravo završava rad na svom trećem masivnom filmu iz serijala 'Dina'. Scenarij je pak dodijeljen Stevenu Knightu, genijalcu iza hit serije 'Peaky Blinders'. Knight je ranije izjavio kako ne želi podleći pritiscima i da novog Bonda vidi kao 'istog, ali drugačijeg, boljeg, snažnijeg i hrabrijeg', oslanjajući se na nasljeđe Iana Fleminga.
No, upućeni tvrde da scenarij nije ni izbliza gotov. Poučeni gorkim iskustvom filma 'Zrno utjehe' (2008.), koji se snimao u potpunom kaosu usred štrajka scenarista, producenti sada znaju da ne smiju brzati. Izostanak scenarija znači i da nema kastinga. Pouzdani holivudski novinar Matt Belloni potvrdio je da Amazon neće odabrati novog glumca sve dok tekst ne bude na stolu. Iako se mjesecima nagađa o imenima kao što su Aaron Taylor-Johnson, Callum Turner i Jacob Elordi, filmski analitičar Stephen Follows ističe kako povijest nalaže da će ulogu dobiti glumac za kojeg šira publika još nije ni čula, poput Toma Glynna-Carneyja iz 'Zmajeve kuće'. Zanimljiva je i Robeyjeva teorija da je Jacob Elordi zapravo na meti za ulogu glavnog negativca, a ne samog Bonda.
Hladan tuš na blagajnama
Sve ove porođajne muke Amazonovih čelnika itekako su povezane s ogromnim budžetima. Prvi film svakog novog Bonda presudan je za postavljanje tona, ali i punjenje blagajni. Izvršne direktore sigurno zabrinjava sudbina franšize 'Nemoguća misija', koja je posljednjih godina postala vrlo 'bondovska', vrhunac dosegla 2018. godine, a na kraju ipak počela bilježiti gubitke.
Bond je svoj vrhunac na kinoblagajnama dosegnuo filmom 'Skyfall' (1,1 milijarda dolara zarade 2012. godine), a od tada je trend zabrinjavajući. 'Spectre' (2016.) je pao na 880 milijuna jer nije ispunio očekivanja publike, dok je pandemijski odgađan 'Za smrt nema vremena' (2021.) stao na 'samo' 774 milijuna dolara. Uz goleme troškove proizvodnje luksuznog akcijskog filma, taj iznos jednostavno nije dovoljan za studio koji traži povrat na investiciju mjerenu u milijardama. Nema tajnih prečaca za dobar film o Jamesu Bondu, a srozavanje kvalitete nije opcija, jer kako Robey zaključuje: 'Tko bi želio kupiti martini iz konzerve u diskontu? Ljudi Bonda gledaju zbog luksuza.'