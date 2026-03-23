Zaboravite na diplomaciju: Trump ponizio bivšeg suradnika, a onda mu spomenuo i pokojnu ženu

Američki predsjednik Donald Trump ponovno šokira javnost. Ovoga puta, meta njegovog oštrog jezika bio je bivši šef američke protuterorističke službe, Joe Kent. Razlog? Činjenica da se Kent ponovno oženio četiri godine nakon što je njegova prva supruga tragično poginula u samoubilačkom bombaškom napadu dok je služila u američkoj vojsci u Siriji 2019. godine

Kako smo pisali na tportalu, Joe Kent, inače bivši časnik američke vojske i CIA-e, prošlog se tjedna dramatično razišao s Trumpovom administracijom. Dao je ostavku na mjesto ravnatelja Nacionalnog centra za borbu protiv terorizma, oštro se usprotivivši predsjednikovom ratu s Iranom koji je započeo 28. veljače.​

U svom vatrenom pismu ostavke, 45-godišnji Kent ustvrdio je da Iran 'ne predstavlja neposrednu prijetnju našoj naciji', čime se izravno suprotstavio predsjednikovim procjenama. Otišao je i korak dalje te optužio Izrael da je izvršio pritisak na Trumpa da pokrene sukob koji je dosad odnio tisuće života širom Bliskog istoka, uključujući i najmanje 13 američkih vojnika. Kent, dugogodišnji pristaša predsjednika s navodnim vezama sa zagovornicima bijele supremacije, okrivio je Izrael i za brojne američke sukobe u 21. stoljeću, uključujući onaj u Siriji u kojem je ubijena njegova prva supruga.​ Trumpov odgovor A onda je uslijedio Trumpov odgovor koji je mnoge ostavio bez teksta. Obraćajući se novinarima ovog ponedjeljka, 23. ožujka, Trump je rekao: 'Gledajte, nisam obožavatelj tog tipa'. Zatim je aludirao na to da je Kent, koji je prije toga dvaput izgubio izbore za Kongres, dobio posao u Bijeloj kući iz pukog sažaljenja, pritom se podrugljivo osvrnuvši na njegov novi brak.

Donald Trump Izvor: EPA / Autor: JIM LO SCALZO / POOL







Donald Trump Izvor: EPA / Autor: JIM LO SCALZO / POOL

'Žena mu je ubijena... prilično brzo se ponovno oženio. Supruga mu je ubijena i bilo mi ga je žao', izjavio je 79-godišnji Trump. 'Kandidirao se za Kongres. Izgubio je. Ponovno se kandidirao za Kongres, i izgubio. Rekao sam: Znate, on je tip, dobar tip. Činio se kao jako dobar tip. Upoznao sam ga. Bio je prilično slomljena srca, prilično... ali rekao sam: Znate, šteta je što se dvaput kandidirao za Kongres, nazovite ga, dajte mu posao u Bijeloj kući. Dali su mu posao u Bijeloj kući, a evo što on meni radi', dodao je predsjednik. 'Znate, to što ste dobar tip i ne isplati se baš previše.' Kentova pokojna supruga Koliko ga je cijela situacija pogodila, govori i podatak da je u samo tri minute Trump spomenuo Kentovu pokojnu suprugu čak pet puta.