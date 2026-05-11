Ukrali sve poglede: George Clooney nije mogao sakriti koliko je zaljubljen u svoju Amal

George Clooney 65. rođendan proslavio je u Saint-Tropezu, a fotografije s odmora pokazuju opuštene trenutke s Amal Clooney, s kojom je ponovno privukao pažnju javnosti.
George Clooney proslavio je 65. rođendan na francuskoj obali, u društvu supruge Amal Clooney i prijatelja. Par je snimljen u Saint-Tropezu, gdje su uživali u ručku, druženju i opuštenom danu na suncu, a fotografije su pokazale njihovo ležerno, ali vrlo prisno izdanje.
Iako se Amal i ovoga puta istaknula modnim odabirom, u prvom planu ipak je bio njihov odnos. George i Amal izgledali su sretno, opušteno i zaljubljeno, baš kao par koji zna uživati u rijetkim trenucima daleko od formalnih događanja i crvenih tepiha.
Rođendan na francuskoj obali
Slavni glumac, redatelj i producent rođen je 6. svibnja, a veliki dan obilježio je putovanjem u Saint-Tropez. Par je ondje viđen tijekom rođendanskog vikenda, a George je vrijeme provodio na brodu, upijajući sunce i družeći se s bliskim prijateljima.
Amal mu je tijekom odmora pravila društvo, a fotografije para ponovno su podsjetile zašto se njih dvoje smatraju jednim od najskladnijih celebrity parova. Bez velikih gesta i pretjerane pompe, djelovali su potpuno usklađeno, zaljubljeno i dobro raspoloženo.
Amal u opuštenom ljetnom izdanju
Modni detalji ovoga puta ostali su u drugom planu, no Amal Clooney nije prošla nezapaženo. Za izlazak na francuskoj obali odabrala je upečatljiv Puccijev komplet iz kolekcije proljeće/ljeto 2026., sastavljen od topa bez rukava, mini suknje i usklađenih čizama.
Razigrane boje i uzorci dobro su se uklopili u atmosferu Saint-Tropeza, no najveću pažnju ipak su privukli njezini osmijesi i opuštenost uz Georgea.
Par koji i dalje privlači pažnju
George i Amal Clooney u braku su od 2014. godine i zajedno imaju blizance Ellu i Alexandera. Iako se često pojavljuju na glamuroznim događanjima, upravo njihova neformalna izdanja najčešće pokažu koliko su povezani.
Rođendanski odmor u Saint-Tropezu bio je još jedan takav trenutak - elegantan, ali nenametljiv, s Amal i Georgeom u središtu priče kao parom koji i nakon više od desetljeća braka djeluje zaljubljeno i opušteno.