Veliki zaokret u karijeri Georgea Clooneyja: Dosta mu je Hollywooda

01.05.2026 u 10:23

George i Amal Clooney
George i Amal Clooney Izvor: Profimedia / Autor: Nancy Kaszerman / Zuma Press / Profimedia
George Clooney, koji idućeg mjeseca slavi 65. rođendan, otkrio je da u novoj životnoj fazi želi manje juriti za holivudskim projektima, a više vremena posvetiti humanitarnom radu i temama koje mu osobno znače

George Clooney sve je bliže 65. rođendanu, a u razgovoru za Page Six na 51. dodjeli Chaplin Awarda u Lincoln Centeru otkrio je da ulazi u mirnije razdoblje karijere.

Fokus se pomiče s karijere na važnije projekte

Glumac je rekao da će se ubuduće više posvetiti radu svoje Clooney Foundation for Justice, koju je osnovao sa suprugom Amal Clooney, uglednom odvjetnicom za ljudska prava. Zaklada se bavi pitanjima pravde, ljudskih prava i odgovornosti za ozbiljna kršenja međunarodnog prava.

'Radit ću više na stvarima koje me ispunjavaju jer više ne jurim za karijerom', rekao je Clooney.

Ne odlazi iz Hollywooda, ali bira drukčije

Iako njegov komentar zvuči kao veliki zaokret, Clooney nije najavio potpuno povlačenje iz glume. Jasno je dao do znanja da će i dalje prihvatiti uloge koje ga doista zainteresiraju.

George Clooney Izvor: EPA / Autor: Marian Zubrzycki

'Znate, ako se pojavi dobra uloga, prihvatite je', rekao je.

Dodao je da mu rad na osobnim projektima sada donosi drukčiju vrstu zadovoljstva jer mu omogućuje da se bavi onim što smatra važnim.

'To je korisno na neki način, jer možete provoditi više vremena radeći na stvarima koje su vam važne... i ondje je moj fokus', objasnio je.

Rad sa studentima i nova generacija filmaša

Osim zaklade, Clooney planira nastaviti suradnju s Los Angeles Roybal School of Film and Television, školom koja mladima iz podzastupljenih zajednica želi otvoriti put prema karijerama u filmu i televiziji.

Taj angažman uklapa se u njegovu novu fazu, u kojoj sve važnije mjesto zauzimaju obrazovanje, filantropija i stvaranje prilika za nove generacije.

Amal Clooney Izvor: Profimedia / Autor: Nancy Kaszerman / Zuma Press / Profimedia

Počast u Lincoln Centeru

Clooney je u Lincoln Centeru primio priznanje za značajan doprinos filmskoj umjetnosti. Iako je riječ o prestižnoj počasti, priznao je da mu takvi događaji nisu posve ugodni.

'Mislim da bi se svatko s pristojnom količinom integriteta osjećao neugodno kad netko stoji i hvali vas', rekao je. 'Meni je to pomalo neugodno.'

Bebe, vjenčanja i prekidi: Gdje su danas bivši 'Savršeni'? Izvor: Ostale fotografije / Autor: Tportal

Glumac se osvrnuo i na vlastiti profesionalni put, od ranih televizijskih uloga do statusa jednog od najpoznatijih holivudskih glumaca.

'Ideja da sam mogao raditi neke serije koje sam radio i svejedno imati karijeru je šokantna', rekao je.

preporučujemo

BOGAT MJESEC

BOGAT MJESEC

Stiže novi val serija i filmova: Pripremili smo kompletan vodič kroz streaming servise za svibanj
U DVORIŠTU

U DVORIŠTU

Rečenica malene Lilibet otkrila je koliko je narasla, evo što je radila s Meghan
NEZABORAVNA VEČER

NEZABORAVNA VEČER

Pun trg i emocije na maksimumu: Nina Badrić održala koncert u Splitu, pogledajte kako je bilo

najpopularnije

Još vijesti