Veliki zaokret u karijeri Georgea Clooneyja: Dosta mu je Hollywooda

George Clooney, koji idućeg mjeseca slavi 65. rođendan, otkrio je da u novoj životnoj fazi želi manje juriti za holivudskim projektima, a više vremena posvetiti humanitarnom radu i temama koje mu osobno znače

George Clooney sve je bliže 65. rođendanu, a u razgovoru za Page Six na 51. dodjeli Chaplin Awarda u Lincoln Centeru otkrio je da ulazi u mirnije razdoblje karijere.

Fokus se pomiče s karijere na važnije projekte Glumac je rekao da će se ubuduće više posvetiti radu svoje Clooney Foundation for Justice, koju je osnovao sa suprugom Amal Clooney, uglednom odvjetnicom za ljudska prava. Zaklada se bavi pitanjima pravde, ljudskih prava i odgovornosti za ozbiljna kršenja međunarodnog prava. 'Radit ću više na stvarima koje me ispunjavaju jer više ne jurim za karijerom', rekao je Clooney. Ne odlazi iz Hollywooda, ali bira drukčije Iako njegov komentar zvuči kao veliki zaokret, Clooney nije najavio potpuno povlačenje iz glume. Jasno je dao do znanja da će i dalje prihvatiti uloge koje ga doista zainteresiraju.

George Clooney Izvor: EPA / Autor: Marian Zubrzycki



George Clooney Izvor: EPA / Autor: Marian Zubrzycki

'Znate, ako se pojavi dobra uloga, prihvatite je', rekao je. Dodao je da mu rad na osobnim projektima sada donosi drukčiju vrstu zadovoljstva jer mu omogućuje da se bavi onim što smatra važnim. 'To je korisno na neki način, jer možete provoditi više vremena radeći na stvarima koje su vam važne... i ondje je moj fokus', objasnio je. Rad sa studentima i nova generacija filmaša Osim zaklade, Clooney planira nastaviti suradnju s Los Angeles Roybal School of Film and Television, školom koja mladima iz podzastupljenih zajednica želi otvoriti put prema karijerama u filmu i televiziji. Taj angažman uklapa se u njegovu novu fazu, u kojoj sve važnije mjesto zauzimaju obrazovanje, filantropija i stvaranje prilika za nove generacije.

Amal Clooney Izvor: Profimedia / Autor: Nancy Kaszerman / Zuma Press / Profimedia



Amal Clooney Izvor: Profimedia / Autor: Nancy Kaszerman / Zuma Press / Profimedia

Počast u Lincoln Centeru Clooney je u Lincoln Centeru primio priznanje za značajan doprinos filmskoj umjetnosti. Iako je riječ o prestižnoj počasti, priznao je da mu takvi događaji nisu posve ugodni. 'Mislim da bi se svatko s pristojnom količinom integriteta osjećao neugodno kad netko stoji i hvali vas', rekao je. 'Meni je to pomalo neugodno.'

Bebe, vjenčanja i prekidi: Gdje su danas bivši 'Savršeni'? Izvor: Ostale fotografije / Autor: Tportal