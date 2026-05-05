Legendarnog glazbenika nismo dugo vidjeli, a zatim je sve šokirao teškom dijagnozom

Jason Newsted , proslavljeni basist koji je u Metallici svirao od 1986. do 2001. godine, u podcastu 'Let There Be Talk' Deana Delraya otkrio je kako je doznao da boluje od raka grla.

Kako prenosi Blabbermouth, 63-godišnji basist rekao je da se prije dijagnoze nije osjećao bitno drukčije.

'Nisam se osjećao ništa drukčije. Imao sam laganu bol u uhu i čeljusti. I pjevanje mi je bilo malo pogođeno', prisjetio se Newsted. Situacija se promijenila u veljači prošle godine, kada je tijekom posjeta brata i njegove supruge u svom domu na Floridi napipao kvržicu na vratu. Uz njega je sjedila supruga Nicole, koja ga je, kaže, odmah pitala: 'Što je to?'

Već sljedeći tjedan otišao je na pregled.

'Tko, ja? Ja sam Superman'

Newsted je opisao i trenutak kada ga je liječnik pozvao da dođe osobno, umjesto da mu nalaz priopći telefonom.

'Liječnik nazove i, umjesto da ti samo kaže o čemu je riječ, kaže: 'Morate doći.' To nije dobro. Otišao sam i rekao mi je. A ja sam bio kao: 'S kim vi to razgovarate? Što? Ja sam Superman. Nema šanse, čovječe. To se odbija od mene. O čemu govorite? To se ne događa tako'', rekao je glazbenik.

Priznao je da je takvu dijagnozu, ako bi se ikad dogodila, očekivao možda tek za dvadesetak godina. No nakon prvotnog šoka počeo je razmišljati o godinama života na turnejama s Metallicom.