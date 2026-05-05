Legendarnog glazbenika nismo dugo vidjeli, a zatim je sve šokirao teškom dijagnozom

Jason Newsted, bivši basist Metallice, prvi je put detaljnije progovorio o dijagnozi raka grla i simptomima koje isprva nije doživio kao ozbiljno upozorenje
Jason Newsted, proslavljeni basist koji je u Metallici svirao od 1986. do 2001. godine, u podcastu 'Let There Be Talk' Deana Delraya otkrio je kako je doznao da boluje od raka grla.
Kako prenosi Blabbermouth, 63-godišnji basist rekao je da se prije dijagnoze nije osjećao bitno drukčije.
'Nisam se osjećao ništa drukčije. Imao sam laganu bol u uhu i čeljusti. I pjevanje mi je bilo malo pogođeno', prisjetio se Newsted. Situacija se promijenila u veljači prošle godine, kada je tijekom posjeta brata i njegove supruge u svom domu na Floridi napipao kvržicu na vratu. Uz njega je sjedila supruga Nicole, koja ga je, kaže, odmah pitala: 'Što je to?'
Već sljedeći tjedan otišao je na pregled.
'Tko, ja? Ja sam Superman'
Newsted je opisao i trenutak kada ga je liječnik pozvao da dođe osobno, umjesto da mu nalaz priopći telefonom.
'Liječnik nazove i, umjesto da ti samo kaže o čemu je riječ, kaže: 'Morate doći.' To nije dobro. Otišao sam i rekao mi je. A ja sam bio kao: 'S kim vi to razgovarate? Što? Ja sam Superman. Nema šanse, čovječe. To se odbija od mene. O čemu govorite? To se ne događa tako'', rekao je glazbenik.
Priznao je da je takvu dijagnozu, ako bi se ikad dogodila, očekivao možda tek za dvadesetak godina. No nakon prvotnog šoka počeo je razmišljati o godinama života na turnejama s Metallicom.
'Kada nekoliko godina zaredom radite po dvjesto i nešto koncerata godišnje, te turnejske godine su kao pseće godine. To su četiri ili pet godina u jednoj', rekao je.
Newsted je u iskrenom razgovoru istaknuo da je pokušavao pronaći objašnjenje za ono što mu se dogodilo. Govorio je o ubrzanom tempu života, turnejama, putovanjima i fizičkom iscrpljivanju koje, kako kaže, s vremenom ostavi trag.
'Naravno da uvijek pokušavaš pronaći razlog. Pitaš se: 'Što je to?' A onda pomisliš na sve naše prijatelje i kolege. Nema potrebe nabrajati imena. Neki su živjeli puno žešće nego ja, a i dalje puše. I onda: 'Ja? Čekaj malo, čovječe. Što se događa?'', ispričao je.
Dodao je da je njegova prednost bila u tome što su liječnici brzo mogli odrediti o kojoj se bolesti radi. U razgovoru je naglasio i da želi govoriti o prevenciji i svjesnosti.
'Ne možeš znati kada će doći. I naravno da želim biti netko tko će zagovarati osviještenost o tome. To se može dogoditi bilo kome', poručio je.
Spomenuo HPV i važnost cijepljenja
Newsted je u podcastu govorio i o povezanosti HPV-a s određenim oblicima raka grla. Američki CDC navodi da cjepivo protiv HPV-a štiti od tipova virusa koji mogu uzrokovati orofaringealne karcinome, odnosno karcinome u području grla, uključujući stražnji dio jezika i krajnike.
CDC preporučuje cijepljenje protiv HPV-a za djevojčice i dječake u dobi od 11 do 12 godina, a također i za sve osobe do 26. godine koje ranije nisu primjereno cijepljene. Za neke odrasle osobe od 27 do 45 godina cijepljenje se može razmotriti nakon razgovora s liječnikom.
'Predlažem svima koji imaju djecu da budu svjesni toga. Ako ih možete zaštititi, zaštitite ih', rekao je Newsted.
Inače, Newsted je, prema pisanju više glazbenih medija, nedavno objavio da je nakon liječenja dobio dobre vijesti i da je trenutačno bez znakova bolesti. U intervjuu je rekao da je odlučio javno progovoriti sada, uoči povratka koncertima s bendom Jason Newsted & The Chophouse Band.
Newsted je Metallicu napustio 2001., a 2009. je s članovima benda primljen u Rock and Roll Hall of Fame. Nakon toga je vodio heavy metal projekt Newsted, a sada se vraća na turneju s Chophouse Bandom.