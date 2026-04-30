Nakon rođenja kćerkice naš pjevač Marko Škugor otkrio novosti i oduševio publiku

'Sve što čovik triba' nova je emotivna autorska pjesma domaćeg tenora koja stiže uoči njegova velikog koncerta u Lisinskom

Jedan od najcjenjenijih domaćih tenora, Marko Škugor, predstavio je novu autorsku pjesmu 'Sve što čovik triba', emotivnu glazbenu priču koja nosi i posebnu osobnu dimenziju. Naime, početak ove godine za Marka je bio posebno emotivan i nezaboravan – njegova kćerkica Maris rođena je 1. siječnja te je postala prvorođena beba u Hrvatskoj u 2026. godini. Upravo je njoj Marko posvetio svoju novu pjesmu, dajući joj dodatnu intimnu i snažnu simboliku.

Nova pjesma donosi upravo ono po čemu je Marko godinama prepoznatljiv – snažnu emociju, autentičnu interpretaciju i glazbu koja se obraća publici bez suvišnih ukrasa, izravno i iskreno. Posebnu osobnu notu projektu daje činjenica da Marko potpisuje i glazbu i tekst, potvrđujući tako još jednom svoju autorsku zrelost i umjetničku autentičnost. 'Sve što čovik triba' kroz jednostavnu, ali snažnu poruku podsjeća na univerzalne vrijednosti koje često zanemarujemo u svakodnevnom ritmu – ljubav, bliskost, mir i male trenutke koji život čine ispunjenim.

Na pjesmi je radila provjerena kreativna ekipa. Produkciju potpisuje Hrvoje Domazet, zaslužan za moderan i profinjen zvuk koji savršeno prati Markov vokal, dok režiju videospota potpisuje Željko Petreš, koji je vizualno prenio atmosferu pjesme kroz estetski čist i emotivan kadar. Objava nove pjesme dolazi uoči velikog koncertnog nastupa u Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog, gdje će Marko već idući tjedan po osmi put stati pred zagrebačku publiku. Ovaj put nastupa uz svoj prošireni glazbeni sastav Mediterraneo Adriatico Orchestra, s kojim publici priprema večer ispunjenu mediteranskim zvukom, emocijom i njegovim najvećim hitovima.

'Sve što čovik triba' nije tek nova pjesma u Markovoj diskografiji, već glazbeni podsjetnik na ono što ostaje važno bez obzira na vrijeme, okolnosti i životni tempo. Ulaznice za koncert: https://www.lisinski.hr/hr/dogadanja/marko-skugor-mediterraneo-adriatico-orchestra/