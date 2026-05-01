Kao da kamere ne postoje: Emily Blunt i John Krasinski ukrali pažnju na Stazi slavnih

Emily Blunt i John Krasinski pojavili su se zajedno na svečanosti na hollywoodskoj Stazi slavnih, gdje je glumica obilježila važan trenutak u karijeri u društvu supruga i bliskog kolege Stanleyja Tuccija

Emily Blunt dobila je zvijezdu na Stazi slavnih, a svečanost u Los Angelesu pretvorila se i u rijedak javni izlazak jednog od omiljenih hollywoodskih parova. Glumica je na događaj stigla sa suprugom Johnom Krasinskim, s kojim je u braku od 2010. godine.

Poseban trenutak na Stazi slavnih Par je tijekom ceremonije bio vidno raspoložen, držao se za ruke, smijao i razmjenjivao nježne geste, što je privuklo pažnju fotografa i okupljenih uzvanika. Uz njih je bio i Stanley Tucci, Emilyjin kolega iz filma 'Vrag nosi Pradu' i član njihove šire obiteljske priče, budući da je u braku s njezinom sestrom Felicity Blunt. Elegantno izdanje slavnog para Emily je za svečanost odabrala nježnu bijelu čipkastu haljinu s volanima na rukavima, stvarajući romantičan i profinjen dojam primjeren važnom trenutku. John je nosio tamnoplavo odijelo klasičnog kroja, zadržavši elegantan, ali nenametljiv stil.

Emily Blunt i John Krasinski Izvor: Profimedia / Autor: Sipa USA / Sipa USA / Profimedia



Emily Blunt i John Krasinski Izvor: Profimedia / Autor: Sipa USA / Sipa USA / Profimedia

Iako je riječ bila o događaju posvećenom Emilyjinoj karijeri, njihova bliskost i opuštenost dodatno su obilježile ceremoniju. Par inače rijetko dijeli privatne trenutke s javnošću, pa su ovakva zajednička pojavljivanja posebno zapažena. Brak koji traje izvan stalnog fokusa javnosti Emily Blunt i John Krasinski vjenčali su se 2010. godine, a zajedno imaju dvije kćeri, Hazel i Violet. Unatoč velikim karijerama, oboje su godinama nastojali obiteljski život zadržati što dalje od reflektora. Glumica je ranije govorila da su joj djeca i obiteljska svakodnevica jedan od glavnih razloga zbog kojih je u jednom trenutku odlučila usporiti s poslovnim obavezama. Isticala je da su joj određeni trenuci u danu, dok su djeca mala, prevažni da bi ih propuštala.