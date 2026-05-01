Kao da kamere ne postoje: Emily Blunt i John Krasinski ukrali pažnju na Stazi slavnih

L.M.B

01.05.2026 u 11:32

Emily Blunt i John Krasinski
Emily Blunt i John Krasinski Izvor: Profimedia / Autor: JIM RUYMEN / UPI / Profimedia
Emily Blunt i John Krasinski pojavili su se zajedno na svečanosti na hollywoodskoj Stazi slavnih, gdje je glumica obilježila važan trenutak u karijeri u društvu supruga i bliskog kolege Stanleyja Tuccija

Emily Blunt dobila je zvijezdu na Stazi slavnih, a svečanost u Los Angelesu pretvorila se i u rijedak javni izlazak jednog od omiljenih hollywoodskih parova. Glumica je na događaj stigla sa suprugom Johnom Krasinskim, s kojim je u braku od 2010. godine.

vezane vijesti

Poseban trenutak na Stazi slavnih

Par je tijekom ceremonije bio vidno raspoložen, držao se za ruke, smijao i razmjenjivao nježne geste, što je privuklo pažnju fotografa i okupljenih uzvanika. Uz njih je bio i Stanley Tucci, Emilyjin kolega iz filma 'Vrag nosi Pradu' i član njihove šire obiteljske priče, budući da je u braku s njezinom sestrom Felicity Blunt.

Elegantno izdanje slavnog para

Emily je za svečanost odabrala nježnu bijelu čipkastu haljinu s volanima na rukavima, stvarajući romantičan i profinjen dojam primjeren važnom trenutku. John je nosio tamnoplavo odijelo klasičnog kroja, zadržavši elegantan, ali nenametljiv stil.

Iako je riječ bila o događaju posvećenom Emilyjinoj karijeri, njihova bliskost i opuštenost dodatno su obilježile ceremoniju. Par inače rijetko dijeli privatne trenutke s javnošću, pa su ovakva zajednička pojavljivanja posebno zapažena.

Brak koji traje izvan stalnog fokusa javnosti

Emily Blunt i John Krasinski vjenčali su se 2010. godine, a zajedno imaju dvije kćeri, Hazel i Violet. Unatoč velikim karijerama, oboje su godinama nastojali obiteljski život zadržati što dalje od reflektora.

Glumica je ranije govorila da su joj djeca i obiteljska svakodnevica jedan od glavnih razloga zbog kojih je u jednom trenutku odlučila usporiti s poslovnim obavezama. Isticala je da su joj određeni trenuci u danu, dok su djeca mala, prevažni da bi ih propuštala.

Bebe, vjenčanja i prekidi: Gdje su danas bivši 'Savršeni'? Izvor: Ostale fotografije / Autor: Tportal

vezane vijesti

preporučujemo

Stiže novi val serija i filmova: Pripremili smo kompletan vodič kroz streaming servise za svibanj
Rečenica malene Lilibet otkrila je koliko je narasla, evo što je radila s Meghan
Pun trg i emocije na maksimumu: Nina Badrić održala koncert u Splitu, pogledajte kako je bilo

