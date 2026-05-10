Oduševio pratitelje: Grše objavio dosad neviđenu fotografiju sa suprugom

Grše je još jednom pokazao rijedak detalj iz privatnog života i oduševio pratitelje na Instagramu. Na objavljenim fotografijama pozira sa suprugom Rafaelom danas i u razdoblju s početka njihove veze
Popularni triljski reper Grgo Šipek, poznatiji kao Grše, privatni život uglavnom drži podalje od javnosti. Upravo zato svaka njegova objava sa suprugom Rafaelom izazove velik interes pratitelja.
Poznato je da je popularni glazbenik sudbonosni susret sa svojom budućom suprugom imao u Baškoj Vodi, gdje su oboje radili u istom hotelu. Ljubav započeta na sezoni okrunjena je intimnim vjenčanjem u srpnju 2022. godine, u društvu najužeg kruga obitelji i prijatelja. Samo četiri mjeseca kasnije stigla je i najveća potvrda njihove sreće, rođenje sina Frana.
Krajem prošle godine njihova obitelj postala je bogatijom za jednog člana, sina Gabriela.
Iako je jedan od najpopularnijih domaćih izvođača, Grše rijetko otkriva detalje obiteljskog života i suprugu tek povremeno pokazuje na društvenim mrežama.
Nova Instagram objava zato je odmah privukla pažnju fanova.
U komentarima su se brzo počele nizati reakcije pratitelja koji su paru poručili da izgledaju zaljubljeno kao prvog dana. Reper je i ranije pokazivao da mu je obitelj važna podrška, no ovakvi trenuci i dalje su prava rijetkost na njegovu profilu.