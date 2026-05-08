Intimni trenutak Antonia Banderasa i Melanie Griffith: Ovaj detalj otkriva u kakvom su odnosu nakon razvoda

Antonio Banderas i Melanie Griffith već godinama slove za jedan od rijetkih holivudskih bivših parova koji su nakon razvoda uspjeli zadržati blizak i topao odnos. Glumac je sada na Instagramu objavio novu obiteljsku fotografiju koja je raznježila njegove pratitelje.

Na fotografiji Banderas (65) pozira s bivšom suprugom Melanie Griffith (68), njihovom 29-godišnjom kćeri Stellom i njezinim suprugom Alexom Gruszynskim . Svi nasmijani sjede zagrljeni na kauču tijekom druženja u Los Angelesu. 'Ugodan i zabavan trenutak jučer u Los Angelesu s mojim zetom Alexom, kćeri Stellom i bivšom suprugom i doživotnom prijateljicom Melanie', napisao je glumac uz objavu.

Bliski i nakon razvoda

Banderas i Griffith bili su u braku od 1996. do 2015. godine, a tijekom zajedničkog života dobili su kćer Stellu. Glumac je ujedno bio i očuh Alexanderu Baueru te Dakoti Johnson, djeci koju je Griffith dobila u prijašnjim vezama sa Stevenom Bauerom i Donom Johnsonom.

Posebno blizak odnos Banderas je zadržao s Dakotom Johnson, a o bivšoj supruzi godinama govori s velikim poštovanjem. Još je 2019. izjavio: 'Melanie više nije moja supruga, ali mislim da mi je najbolja prijateljica. Volim je i voljet ću je do dana kada umrem. Ona je moja obitelj.'