Intimni trenutak Antonia Banderasa i Melanie Griffith: Ovaj detalj otkriva u kakvom su odnosu nakon razvoda

Antonio Banderas podijelio je rijetku fotografiju s bivšom suprugom Melanie Griffith, njihovom kćeri Stellom i zetom Alexom Gruszynskim te još jednom pokazao koliko su ostali bliski i nakon razvoda.
Antonio Banderas i Melanie Griffith već godinama slove za jedan od rijetkih holivudskih bivših parova koji su nakon razvoda uspjeli zadržati blizak i topao odnos. Glumac je sada na Instagramu objavio novu obiteljsku fotografiju koja je raznježila njegove pratitelje.
Na fotografiji Banderas (65) pozira s bivšom suprugom Melanie Griffith (68), njihovom 29-godišnjom kćeri Stellom i njezinim suprugom Alexom Gruszynskim. Svi nasmijani sjede zagrljeni na kauču tijekom druženja u Los Angelesu. 'Ugodan i zabavan trenutak jučer u Los Angelesu s mojim zetom Alexom, kćeri Stellom i bivšom suprugom i doživotnom prijateljicom Melanie', napisao je glumac uz objavu.
Bliski i nakon razvoda
Banderas i Griffith bili su u braku od 1996. do 2015. godine, a tijekom zajedničkog života dobili su kćer Stellu. Glumac je ujedno bio i očuh Alexanderu Baueru te Dakoti Johnson, djeci koju je Griffith dobila u prijašnjim vezama sa Stevenom Bauerom i Donom Johnsonom.
Posebno blizak odnos Banderas je zadržao s Dakotom Johnson, a o bivšoj supruzi godinama govori s velikim poštovanjem. Još je 2019. izjavio: 'Melanie više nije moja supruga, ali mislim da mi je najbolja prijateljica. Volim je i voljet ću je do dana kada umrem. Ona je moja obitelj.'
Sličnog je mišljenja i Griffith, koja je ranije otkrila da sa svim bivšim supruzima održava prijateljski odnos. 'Volim ih svim srcem. Zabavno je gledati sve što ste skupili tijekom života', rekla je 2020. godine.
Emotivno obiteljsko okupljanje
Novo druženje dolazi nekoliko mjeseci nakon Stellina vjenčanja s Alexom Gruszynskim, održanog prošlog listopada u Španjolskoj, Banderasovoj rodnoj zemlji.
'Vjenčanje moje kćeri Stelle pretvorilo se u dirljivo obiteljsko okupljanje, emotivno, veselo i puno smijeha', napisao je tada glumac uz niz fotografija sa slavlja. I Stella je na društvenim mrežama podijelila trenutke sa svadbe, uključujući obiteljske fotografije s roditeljima te kadar u kojem Banderas nazdravlja mladencima čašom vina.