Vesna Pisarović rasplesala Maksimir: Pjevali su se hitovi koje svi znaju

Tradicionalna proslava Praznika rada u zagrebačkom Maksimiru ove je godine imala snažan glazbeni adut - Vesnu Pisarović, čiji je nastup okupio brojne građane i donio dozu nostalgije u poznati prvomajski ambijent

Zagrebački Maksimir i ove je godine bio središnje mjesto obilježavanja Međunarodnog praznika rada, a uz tradicionalno druženje, podjelu graha i štrukli te cjelodnevni program za sve generacije, najviše pozornosti privukao je nastup Vesne Pisarović.

Grad Zagreb ranije je najavio da će upravo Vesna Pisarović biti središnja glazbena zvijezda ovogodišnje proslave, uz program na velikoj i maloj pozornici. Glazbeni dio započeo je povorkom Zagrebačkog orkestra ZET-a od ulaza u park prema velikoj pozornici, a nastupili su i Oridano Gypsy Jazz Trio, Šlageristi, Pavel i Silente. Hitovi koje publika zna napamet Vesna je na pozornicu donijela repertoar koji je mnogima obilježio rane dvijetisućite, a njezini hitovi i danas imaju snažan generacijski odjek. Pjesme poput 'Dolje na koljena', 'Da znaš', 'Sasvim sigurna' ili 'Jutro donosi kraj', spomenimo neke, odavno su prerasle okvire pop nostalgije i postale dio domaće glazbene memorije.

Vesna Pisarović Izvor: Pixsell / Autor: Davor Puklavec/PIXSELL







