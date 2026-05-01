Vesna Pisarović rasplesala Maksimir: Pjevali su se hitovi koje svi znaju

Tradicionalna proslava Praznika rada u zagrebačkom Maksimiru ove je godine imala snažan glazbeni adut - Vesnu Pisarović, čiji je nastup okupio brojne građane i donio dozu nostalgije u poznati prvomajski ambijent
Zagrebački Maksimir i ove je godine bio središnje mjesto obilježavanja Međunarodnog praznika rada, a uz tradicionalno druženje, podjelu graha i štrukli te cjelodnevni program za sve generacije, najviše pozornosti privukao je nastup Vesne Pisarović.
Grad Zagreb ranije je najavio da će upravo Vesna Pisarović biti središnja glazbena zvijezda ovogodišnje proslave, uz program na velikoj i maloj pozornici. Glazbeni dio započeo je povorkom Zagrebačkog orkestra ZET-a od ulaza u park prema velikoj pozornici, a nastupili su i Oridano Gypsy Jazz Trio, Šlageristi, Pavel i Silente.
Hitovi koje publika zna napamet
Vesna je na pozornicu donijela repertoar koji je mnogima obilježio rane dvijetisućite, a njezini hitovi i danas imaju snažan generacijski odjek. Pjesme poput 'Dolje na koljena', 'Da znaš', 'Sasvim sigurna' ili 'Jutro donosi kraj', spomenimo neke, odavno su prerasle okvire pop nostalgije i postale dio domaće glazbene memorije.
U Maksimiru su se okupile tisuće građana, a njezin nastupuklopio se u opuštenu atmosferu prvomajskog druženja na otvorenom. Posebnu pažnju privuklo je i njezino scensko izdanje - nastupila je u upečatljivom kožnom outfitu, potvrđujući da i dalje zna spojiti pop energiju, stil i prepoznatljivu lakoću nastupa.
Inače, Vesna Pisarović posljednjih godina ponovno zauzima važno mjesto na domaćoj koncertnoj sceni. Nakon velikih nastupa u Zagrebu, uključujući i rasprodane koncerte u Areni Zagreb te povratak u klupski format Boogalooa, njezini koncerti pokazuju da publika i dalje snažno reagira na pjesme koje su obilježile jedno razdoblje domaćeg popa.
Uz glazbeni program, posjetitelji su mogli sudjelovati i u radionicama, plesnim nastupima te besplatnom kvizu općeg znanja kod male pozornice, a tradicionalni prvomajski sadržaj uključivao je i podjelu hrane. Proslavu je organizirao Grad Zagreb u suradnji s gradskim ustanovama, a program se odvijao tijekom cijelog dana.