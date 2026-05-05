Nekad su bili jako bliski, a Škoro sada otkriva u kakvom je odnosu s Thompsonom

Miroslav Škoro u novom je intervjuu komentirao odnos s Markom Perkovićem Thompsonom, s kojim ga vežu godine bliskosti, kumstvo i jedan od najpoznatijih domaćih dueta
Škoro je gostovao u novoj epizodi podcasta 'Nema labavo by In magazin', gdje se dotaknuo i pitanja o odnosu s Markom Perkovićem Thompsonom.
Na pitanje u kakvim su danas odnosima, Škoro je odgovorio kratko i bez uljepšavanja: 'Nismo se dugo čuli, ali nije mojom voljom.'
Kada ga je novinar pitao misli li da mu Thompson nešto zamjera, Škoro je rekao: 'Vjerojatno.' Na pitanje što bi to moglo biti, dodao je: 'Ne znam, to bi trebalo njega pitati.'
Osvrnuo se na privatne trenutke
Škoro je potom otkrio da se, unatoč udaljenosti od Thompsona, čuje s njegovim sinom Šimunom, kojem je kum.
'Kad sam ja bio u bolnici, nije se meni javljao, kad je mali Ante bio bolestan, ja sam se njemu javio, ja sam u kontaktu sa Šimunom. Tu i tamo se malo nešto dopisujemo, evo to je naš kontakt', rekao je Škoro.
Njegove riječi ponovno su otvorile pitanje odnosa dvojice glazbenika koji su godinama bili bliski, a javnost ih pamti i po zajedničkoj pjesmi 'Sude mi'. Iako njihov odnos, prema Škorinim riječima, više nije kao nekad, o Thompsonovu profesionalnom uspjehu govorio je s poštovanjem.
Komentirajući velike koncerte koje je Thompson održao prošle godine, posebno onaj na zagrebačkom Hipodromu, Škoro je rekao:
'Čudo je to što je čovjek napravio. Dakle, može ga netko doživljavati na ovaj ili na onaj način, ali, stari, 450 tisuća glisti na jednom mjestu bi bilo puno, a ne 450 tisuća ljudi. Baš se poklopilo jako puno toga i kapa dolje.'
Nekad bliski suradnici i kumovi
Škoro i Thompson godinama su slovili za bliske prijatelje i suradnike. Osim što su snimili duet 'Sude mi', povezani su i privatno jer je Škoro kum Thompsonovom sinu Šimunu. O njihovom se odnosu u medijima govorilo i ranije.
Inače, Škoro je prije četiri godine u Podcast Inkubatoru tvrdio da među njima nije bilo velike svađe.
'Nema tu nikakve svađe. Čovjek je napisao neke zanimljive i odlične pjesme. Izuzetan je kompozitor, a Bog mu je dao i izuzetan glas', rekao je tada.
Dodao je i da su u jednom razdoblju mnogo vremena provodili zajedno, ali su se s vremenom razišli.
'Mi smo jedno vrijeme bili puno više zajedno i onda su nam se putevi stalno isprepletali, a na kraju smo se razišli', ispričao je tada Škoro.
U istom je gostovanju komentirao i tvrdnje koje su se godinama spominjale kao mogući razlog zahlađenja odnosa. Prema tim pričama, navodno je, dok je bio predsjednik Uprave Croatia Recordsa, htio prodati Thompsonove snimke srpskoj strani. 'Pričali su kako sam htio prodati njegove snimke Srbima dok sam bio predsjednik Uprave Croatia Recordsa. Bilo je prijedloga da se trguje katalogom. Katalogom Croatia Recordsa ne se može trgovati jer su ga Ministarstvo kulture i nadležna državna tijela proglasili kulturnim dobrom Republike Hrvatske i to je totalna notorna laž', jasno je rekao.