Nekad su bili jako bliski, a Škoro sada otkriva u kakvom je odnosu s Thompsonom

Miroslav Škoro u novom je intervjuu komentirao odnos s Markom Perkovićem Thompsonom, s kojim ga vežu godine bliskosti, kumstvo i jedan od najpoznatijih domaćih dueta

Škoro je gostovao u novoj epizodi podcasta 'Nema labavo by In magazin', gdje se dotaknuo i pitanja o odnosu s Markom Perkovićem Thompsonom.

Na pitanje u kakvim su danas odnosima, Škoro je odgovorio kratko i bez uljepšavanja: 'Nismo se dugo čuli, ali nije mojom voljom.' Kada ga je novinar pitao misli li da mu Thompson nešto zamjera, Škoro je rekao: 'Vjerojatno.' Na pitanje što bi to moglo biti, dodao je: 'Ne znam, to bi trebalo njega pitati.' Osvrnuo se na privatne trenutke Škoro je potom otkrio da se, unatoč udaljenosti od Thompsona, čuje s njegovim sinom Šimunom, kojem je kum. 'Kad sam ja bio u bolnici, nije se meni javljao, kad je mali Ante bio bolestan, ja sam se njemu javio, ja sam u kontaktu sa Šimunom. Tu i tamo se malo nešto dopisujemo, evo to je naš kontakt', rekao je Škoro.

Miroslav Škoro Izvor: Pixsell / Autor: Matija Habljak/PIXSELL





Njegove riječi ponovno su otvorile pitanje odnosa dvojice glazbenika koji su godinama bili bliski, a javnost ih pamti i po zajedničkoj pjesmi 'Sude mi'. Iako njihov odnos, prema Škorinim riječima, više nije kao nekad, o Thompsonovu profesionalnom uspjehu govorio je s poštovanjem. Komentirajući velike koncerte koje je Thompson održao prošle godine, posebno onaj na zagrebačkom Hipodromu, Škoro je rekao: 'Čudo je to što je čovjek napravio. Dakle, može ga netko doživljavati na ovaj ili na onaj način, ali, stari, 450 tisuća glisti na jednom mjestu bi bilo puno, a ne 450 tisuća ljudi. Baš se poklopilo jako puno toga i kapa dolje.' Nekad bliski suradnici i kumovi Škoro i Thompson godinama su slovili za bliske prijatelje i suradnike. Osim što su snimili duet 'Sude mi', povezani su i privatno jer je Škoro kum Thompsonovom sinu Šimunu. O njihovom se odnosu u medijima govorilo i ranije. Inače, Škoro je prije četiri godine u Podcast Inkubatoru tvrdio da među njima nije bilo velike svađe. 'Nema tu nikakve svađe. Čovjek je napisao neke zanimljive i odlične pjesme. Izuzetan je kompozitor, a Bog mu je dao i izuzetan glas', rekao je tada.

