FINALNA ODLUKA

Hauser otkazao sve koncerte u 2026., zdravlje stavio na prvo mjesto

I. B.

14.04.2026 u 21:01

Stjepan Hauser
Stjepan Hauser Izvor: Cropix / Autor: Tomislav Kristo / CROPIX
Stjepan Hauser otkazao je sve koncerte planirane za 2026. godinu, objavivši da se suočava sa zdravstvenim problemom koji traži hitnu pažnju i odmor

Poznati violončelist fanovima je poručio da je riječ o privremenom stanju i da je potpuno usmjeren na oporavak.

Vijest je objavio na društvenim mrežama uz fotografiju na kojoj nosi medicinski ovratnik. Dao je naslutiti da mu je odluka teško pala jer se veselio povratku na pozornicu, a u pripremu nastupa već je bilo uloženo mnogo rada i organizacije.

Zdravlje ispred nastupa

Hauser je poručio da sada, prema savjetu liječnika, mora staviti zdravlje na prvo mjesto kako bi se što prije oporavio i vratio glazbi. Obožavateljima koji su planirali dolazak na njegove nastupe ispričao se zbog otkazivanja, uz poruku da mu je ta odluka jednako teška kao i publici koja ga je čekala na pozornici.

Poruke podrške nakon objave

Na kraju poruke zahvalio je publici na razumijevanju, strpljenju i stalnoj podršci. U komentarima su mu brojni pratitelji potom poželjeli brz oporavak i skori povratak koncertima.

Stjepan Hauser Izvor: Cropix / Autor: Zeljko Puhovski

Prljavi novac kupio je Hollywood: Kako su Saudijci milijardama ušutkali američke moraliste
Sve se glasnije propitkuje Trumpova mentalna stabilnost: 'Iznimno bolesna osoba' i 'potpuno lud'
Barron Trump opet u fokusu, viralni video rasplamsao je raspravu o njegovom izgledu

