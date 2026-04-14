Hauser otkazao sve koncerte u 2026., zdravlje stavio na prvo mjesto

Poznati violončelist fanovima je poručio da je riječ o privremenom stanju i da je potpuno usmjeren na oporavak.

Vijest je objavio na društvenim mrežama uz fotografiju na kojoj nosi medicinski ovratnik . Dao je naslutiti da mu je odluka teško pala jer se veselio povratku na pozornicu, a u pripremu nastupa već je bilo uloženo mnogo rada i organizacije.

Zdravlje ispred nastupa

Hauser je poručio da sada, prema savjetu liječnika, mora staviti zdravlje na prvo mjesto kako bi se što prije oporavio i vratio glazbi. Obožavateljima koji su planirali dolazak na njegove nastupe ispričao se zbog otkazivanja, uz poruku da mu je ta odluka jednako teška kao i publici koja ga je čekala na pozornici.

Poruke podrške nakon objave

Na kraju poruke zahvalio je publici na razumijevanju, strpljenju i stalnoj podršci. U komentarima su mu brojni pratitelji potom poželjeli brz oporavak i skori povratak koncertima.