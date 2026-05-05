Usklađene do posljednjeg detalja: Nicole Kidman i njezina kćer oduševile haljinama, ali kosom

Nicole Kidman , koja je ove godine bila i jedna od suvoditeljica večeri uz Venus Williams, Beyoncé i Annu Wintour, zablistala je u upečatljivoj crvenoj haljini modne kuće Chanel. Dugačka haljina sa šljokicama, perjem i dramatičnim šlepom dodatno je naglasila njezinu figuru, dok je kosu nosila raspuštenu i ravnu, gotovo do bokova, evocirajući lik Rapunzel, odnosno Zlatkose.

No pažnju je jednako privukla i njezina kći. Sunday Rose odlučila se za romantičnu ružičastu kreaciju modne kuće Dior, s cvjetnim detaljima na korzetu i prozirnom suknjom. I ona je nosila dugu kosu spuštenu niz leđa, uz jedan pramen prebačen sprijeda, što je dodatno naglasilo glamurozni dojam.

Modni debi

Mlada Sunday Rose već neko vrijeme gradi modnu karijeru, iako joj roditelji nisu dopuštali prebrz ulazak u svijet mode. Naime, kako je otkrila za Nylon, vrijedila su jasna pravila: ‘Postoje dva velika pravila. Prvo je bilo da ne smijem raditi u modi prije 16. godine, a drugo da škola uvijek mora biti na prvom mjestu.’