Usklađene do posljednjeg detalja: Nicole Kidman i njezina kćer oduševile haljinama, ali kosom

Nicole Kidman ove je godine na Met Galu stigla u posebnoj ulozi, ali i s posebnim društvom. Slavna glumica na crvenom tepihu pojavila se uz 17-godišnju kćer Sunday Rose, koja je upravo ondje imala svoj veliki debi i odmah privukla pažnju.
Nicole Kidman, koja je ove godine bila i jedna od suvoditeljica večeri uz Venus Williams, Beyoncé i Annu Wintour, zablistala je u upečatljivoj crvenoj haljini modne kuće Chanel. Dugačka haljina sa šljokicama, perjem i dramatičnim šlepom dodatno je naglasila njezinu figuru, dok je kosu nosila raspuštenu i ravnu, gotovo do bokova, evocirajući lik Rapunzel, odnosno Zlatkose.
No pažnju je jednako privukla i njezina kći. Sunday Rose odlučila se za romantičnu ružičastu kreaciju modne kuće Dior, s cvjetnim detaljima na korzetu i prozirnom suknjom. I ona je nosila dugu kosu spuštenu niz leđa, uz jedan pramen prebačen sprijeda, što je dodatno naglasilo glamurozni dojam.
Modni debi
Mlada Sunday Rose već neko vrijeme gradi modnu karijeru, iako joj roditelji nisu dopuštali prebrz ulazak u svijet mode. Naime, kako je otkrila za Nylon, vrijedila su jasna pravila: ‘Postoje dva velika pravila. Prvo je bilo da ne smijem raditi u modi prije 16. godine, a drugo da škola uvijek mora biti na prvom mjestu.’
Dodala je i kako joj ta pravila danas imaju smisla: ‘Isprva mi se to nije sviđalo, ali sada sam zapravo jako zahvalna jer me to drži fokusiranom.’ Sunday je već ranije hodala pistama, uključujući revije brendova Miu Miu i Christian Dior, a Met Gala bila je logičan sljedeći korak.
Ovogodišnja tema, Costume Art, s dress codeom Fashion Is Art, pozivala je goste da ‘osvijetle neraskidivu vezu između odjeće i tijela’, što su Nicole i njezina kći očito shvatile vrlo ozbiljno.
Novi život
Nicole Kidman iza sebe ima i turbulentno razdoblje. Od glazbenika Keitha Urbana razvela se nakon 19 godina braka, a razvod je finaliziran početkom 2026. godine. Zajedno imaju dvije kćeri, Sunday Rose i mlađu Faith.