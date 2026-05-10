Katy Perry među zvijezdama otvaranja Svjetskog nogometnog prvenstva: Evo sve nastupa na ceremoniji

G.R./Hina

10.05.2026 u 07:45

Katy Perry
Katy Perry Izvor: Profimedia / Autor: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia
FIFA je potvrdila neke od zvijezda koje će nastupati na svečanostima otvaranja skorašnjeg Svjetskog nogometnog prvenstva

Prvenstvo će se održati u tri zemlje, Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Državama, te će svaka od zemalja održati svečanost uoči otvaranja igara.

Prvenstvo počinje utakmicom Meksika i Južnoafričke Republike 11. lipnja, kanadska reprezentacija će se natjecati protiv bosanske, dok se momčadi Sjedinjenih Država i Paragvaja susreću dan kasnije.

Katy Perry, Future i Tyla bit će glavne zvijezde svečanog otvaranja u Los Angelesu, dok će Alanis Morissette i Michael Buble nastupiti u Torontu ranije 12. lipnja. Alejandro Fernandez, Belinda i Danny Ocean nastupit će na svečanosti otvaranja u Mexico Cityju.

'FIFA-ino Svjetsko nogometno prvenstvo je trenutak koji dijeli cijeli svijet i koji počinje njegovim otvaranjem', rekao je predsjednik FIFA-e Gianni Infantino.

'Počevši s Mexicom Cityjem, i nastavljajući se sljedeći dan s Torontom i Los Angelesom, ove svečanosti će spojiti glazbu, kulturu i nogomet na način koji zrcali i individualnost svake nacije i jedinstvo koje definira ovo prvenstvo. To je moćan način da se započne istinski globalno slavlje', rekao je Infantino.

