Jerry Seinfeld bocnuo ‘Prijatelje’: ‘Ista ideja, samo ljepši ljudi’

Poznati američki komičar ponovno je potaknuo raspravu o sličnostima kultnih serija ‘Seinfeld’ i ‘Prijatelji’, uz tipično ironičnu opasku na račun slavnog sitcoma

Na nastupu u sklopu događanja 'Netflix Is a Joke' u Los Angelesu, Seinfeld se našalio da je NBC nakon uspjeha njegove serije pokušao ‘istu formulu’ primijeniti na ‘ljepšu’ glumačku postavu. Izjava je brzo odjeknula među fanovima dviju serija koje su obilježile televiziju 90-ih.

‘Ista formula, drugačija lica’ Jerry Seinfeld, danas 72-godišnjak, tijekom nastupa podsjetio je na kronologiju: njegova serija krenula je krajem 80-ih, dok su ‘Prijatelji’ stigli nekoliko godina kasnije. ‘Mislim da je NBC gledao našu seriju i rekao: ovo funkcionira, hajdemo učiniti isto s dobrim izgledom’, našalio se Seinfeld, aludirajući na sličan koncept – grupu prijatelja u New Yorku i svakodnevne situacije iz života. Obje serije emitirane su na istoj televizijskoj mreži i pratile su urbanu svakodnevicu mladih ljudi, no ‘Prijatelji’ su ubrzo postali globalni fenomen i jedna od najgledanijih serija svih vremena.

Prijatelji Izvor: Profimedia / Autor: The Hollywood Archive / Hollywood Archive / Profimedia

Dugogodišnja ‘rivalstva’ i šale Ovo nije prvi put da Seinfeld zadirkuje ‘Prijatelje’. Već je ranije kroz humor sugerirao da su neke ideje možda ‘posuđene’, no uvijek u prepoznatljivom, nenametljivom tonu. Ipak, mnogi ističu kako su dvije serije imale i ključne razlike. Dok je ‘Seinfeld’ često opisivan kao ‘serija ni o čemu’, fokusirana na sitnice svakodnevice, ‘Prijatelji’ su više naginjali romantičnim zapletima i odnosima među likovima.