Phoebe iz 'Prijatelja' i u 63-oj izgleda fantastično - ali svi su gledali njenog sina

Lisa Kudrow pojavila se na premijeri nove sezone serije 'The Comeback' u društvu supruga Michela Sterna i sina Juliana, kojeg javnost nema priliku često vidjeti. Rijetki obiteljski izlazak odmah je privukao pažnju, tim više što 27-godišnji Julian danas i sam gradi karijeru u svijetu filma

Lisa Kudrow u četvrtak je u Los Angelesu imala poseban razlog za slavlje. Na premijeru treće sezone HBO-ove serije 'The Comeback' stigla je okružena najbližima, a uz nju su bili suprug Michel Stern i njihov sin Julian Stern.

Mladolik izgled u točkastoj haljini Na fotografijama s događanja, održanog u Wallis Annenberg Center for the Performing Arts, 62-godišnja zvijezda 'Prijatelja' mamila je poglede u efektnoj haljini točkastog uzorka uparenoj s crnim sakoom, u kojoj je, kao i uvijek, izgledala elegantno i nevjerojatno mladoliko. Sin joj se pojavio i u novoj sezoni Za Lisu je ovaj trenutak još posebniji jer joj se sin Julian pridružio i profesionalno. Naime, 27-godišnjak, koji radi kao glumac i montažer, dobio je manju ulogu u trećoj sezoni serije 'The Comeback', iako detalji o njegovu liku zasad nisu otkriveni.

Time je njihov zajednički izlazak na crveni tepih dobio dodatnu težinu. Majka i sin već su i ranije dijelili set, još dok je Julian bio dječak, kada ga je Lisa znala voditi na snimanja 'Prijatelja'. U jednom ranijem gostovanju kod Conana O'Briena glumica je kroz smijeh ispričala da je njezin sin tada bio osobito vezan uz Jennifer Aniston. Prisjetila se kako bi joj Julian doslovno poletio u krilo, a Lisa je u šali govorila da se pitala postoji li među njima neka 'viša duhovna povezanost' kakvu možda sama nema sa sinom. Blizak odnos koji traje godinama Lisa Kudrow i Julian Stern poznati su po vrlo bliskom odnosu. Julian je jedino dijete glumice i njezina supruga Michela Sterna, s kojim je u braku od 1995. godine. Glumica je i ranije govorila da njihov sin nikada nije želio brata ili sestru te da mu je takav obiteljski život očito savršeno odgovarao. Danas Julian dijeli majčinu ljubav prema filmu i televiziji. Studirao je filmsku i televizijsku produkciju na Sveučilištu Južne Kalifornije, a nakon diplome 2021. godine Lisa je otvoreno govorila i o tome kako se nosi s činjenicom da je ima 'prazno gnijezdo'.

Tada je priznala da se s tim nosi zrelo i ponosno, iako joj nije bilo lako. Rekla je i da vjeruje kako je sina odgojila dovoljno samostalnim i sigurnim, uz dozu zdravog straha koja mu je, kako je sama duhovito primijetila, očito dobro poslužila. Povratak Valerie Cherish nakon 12 godina Nova sezona 'The Comebacka' donosi povratak Valerie Cherish, glumice koja se svim silama pokušava održati na površini u nemilosrdnoj industriji zabave. Ovoga puta lik koji tumači Lisa Kudrow prihvaća sudjelovanje u prvoj humorističnoj seriji koju potpisuje umjetna inteligencija.

