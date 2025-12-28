Rijetki prizor oduševio fanove: Ponovno se okupile zvijezde 'Seinfelda'

Jerry Seinfeld podijelio je dvije fotografije na Instagramu u subotu, 27. prosinca, pokazujući trio kako se smiju u zatvorenom prostoru u odličnom raspoloženju. 'The creatures were stirring…', napisao je Seinfeld (71) uz fotografije, aludirajući na poznati stih iz božićne pjesme 'Twas the Night Before Christmas'. ​

Ta uspješna sitcom serija, koju su stvorili Seinfeld i David, pratila je Seinfeldov lik i njegove prijatelje u New Yorku te se emitirala devet sezona od 1989. do 1998. godine, osvojivši brojne nagrade Emmy.

Louis-Dreyfus (64) glumila je Elaine Benes, dok je David pisao i producirao prve sedam sezona te se vratio za finalnu epizodu. ​ Ovo okupljanje dolazi nakon što je Larry David nedavno pretrpio gubitak bliskih prijatelja Roba i Michele Reiner, koji su stradali u ubojstvu u Los Angelesu 14. prosinca; David je posjetio njihov dom zajedno s Billyjem Crystalom.

Iako obožavatelji često žele reboot serije, Seinfeld je 2021. odbacio te glasine rekavši da ništa nije u tijeku i da ne vidi smisla u tome.

Trio se ranije okupio u sedmoj sezoni Davidove serije 'Curb Your Enthusiasm', gdje je fikcionalni Larry pokušao organizirati 'Seinfeld' reunion iz sebičnih razloga. Fanovi su oduševljeni komentarima poput 'Ovo je zlato, Jerry. Zlato!', slaveći trajni utjecaj serije. ​