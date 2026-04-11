Cameron Diaz otkrila što gosti ne smiju napraviti ako žele ući u njezin dom

E. K.

11.04.2026 u 15:17

Cameron Diaz Izvor: Profimedia / Autor: Anthony Behar / Sipa USA / Profimedia
Cameron Diaz priznala je da ima vrlo jasno pravilo kada je riječ o gostima u njezinu domu u New Yorku, a sve se svodi na stvar koju jednostavno ne može podnijeti

Glumica Cameron Diaz gostovala je 10. travnja u emisiji 'The Drew Barrymore Show', gdje je s kolegama iz filma 'Outcome', Keanuom Reevesom, Mattom Bomerom i Jonahom Hillom, promovirala novu Apple TV komediju.

Tijekom razgovora otkrila je i što joj je najveći 'ick', odnosno gadljiva navika koju nimalo ne podnosi.

Kad su je pitali što je najviše odbija, Diaz je bez puno razmišljanja odgovorila: cipele s ulice u stanu, posebno u New Yorku.

Njezin odgovor izazvao je burnu reakciju Drew Barrymore, dok je Jonah Hill prasnuo u smijeh. Zatim se Drew Barrymore se našalila da, ako netko želi ući u Cameronin dom, praktički mora obući 'zaštitno odijelo za cijelo tijelo'.

Lijepa glumica se s osmijehom složila i objasnila da se u njezinoj kući u New Yorku mora promijeniti odjeća prije ulaska. Barrymore je pritom dodala da zahvaljujući tome u njezinu domu nema klica, na što je Diaz zaključila: 'Da, valjam se po svojim podovima. Sve je u redu.'

Cameron Diaz sa suprugom Izvor: Profimedia / Autor: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

Cameron Diaz je govorila i o svojoj novoj ulozi u filmu 'Outcome', koji opisuje kao 'upozoravajuću komediju' o cijeni i posljedicama slave. U ranijem razgovoru za People osvrnula se i na svoju više od 30 godina dugu glumačku karijeru, koja je počela još 1994. filmom 'Maska', u kojem je glumila uz Jima Carreyja. Govoreći o iskustvu slave, istaknula je da mnogi misle kako žele biti poznati, ali da takav život nosi i svoju cijenu. Upravo zato smatra da novi film na zanimljiv i naglašen način pokazuje i manje glamuroznu stranu javnog života.

Nakon duže stanke od glume, Cameron Diaz vratila se pred kamere prvi put nakon deset godina u Netflixovoj akcijskoj komediji 'Back in Action' iz 2025., u kojoj je glumila s Jamiejem Foxxom.

Ranije je objasnila da se na povratak odlučila u trenutku koji je bio pravi za njezinu obitelj. Sa suprugom Benjijem Maddenom, članom pop punk benda The Good Charlotte, ima dvoje djece.

