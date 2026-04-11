Cameron Diaz otkrila što gosti ne smiju napraviti ako žele ući u njezin dom

Glumica Cameron Diaz gostovala je 10. travnja u emisiji 'The Drew Barrymore Show', gdje je s kolegama iz filma 'Outcome', Keanuom Reevesom, Mattom Bomerom i Jonahom Hillom , promovirala novu Apple TV komediju.

Tijekom razgovora otkrila je i što joj je najveći 'ick', odnosno gadljiva navika koju nimalo ne podnosi.

Kad su je pitali što je najviše odbija, Diaz je bez puno razmišljanja odgovorila: cipele s ulice u stanu, posebno u New Yorku.

Pravila su jasna

Njezin odgovor izazvao je burnu reakciju Drew Barrymore, dok je Jonah Hill prasnuo u smijeh. Zatim se Drew Barrymore se našalila da, ako netko želi ući u Cameronin dom, praktički mora obući 'zaštitno odijelo za cijelo tijelo'.

Lijepa glumica se s osmijehom složila i objasnila da se u njezinoj kući u New Yorku mora promijeniti odjeća prije ulaska. Barrymore je pritom dodala da zahvaljujući tome u njezinu domu nema klica, na što je Diaz zaključila: 'Da, valjam se po svojim podovima. Sve je u redu.'