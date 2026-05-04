Adam Levine šokirao izgledom na crvenom tepihu, fanovi ga ne prepoznaju

M.D.

04.05.2026 u 17:08

Adam Levine i Behati Prinsloo Izvor: EPA / Autor: JILL CONNELLY
Frontmen benda Maroon 5 Adam Levine našao se na meti komentara nakon rijetkog pojavljivanja u javnosti sa suprugom Behati Prinsloo – društvene mreže bruje o njegovu 'neprepoznatljivom' izgledu

Pojavljivanje na prestižnoj dodjeli Breakthrough Prize u Santa Monica trebalo je biti još jedno glamurozno izdanje za pjevača benda Maroon 5. Umjesto toga, fokus se brzo prebacio na njegov izgled i lavinu reakcija koja je uslijedila.

Brutalni komentari

Na društvenim mrežama i forumima mnogi su se složili oko jednog: Levine izgleda 'neprepoznatljivo'. Rasprave su se rasplamsale, a komentari nisu štedjeli.

'Izgleda kao da je balzamiran. 4/10', napisao je jedan korisnik. ‘Wow! Izgleda grozno. Muškarci izgube sav seksipil kad pretjeraju s filerima i botoksom', dodao je drugi, iako nema potvrde da je pjevač koristio estetske tretmane. 'Njegova užasna osobnost napokon dolazi na naplatu!', glasio je još jedan komentar. 'Daje vibru muzeja Madame Tussauds', našalio se netko drugi. Dio korisnika povezao je njegov izgled s privatnim kontroverzama koje ga prate posljednjih godina.

Adam Levine i Behati Prinsloo Izvor: EPA / Autor: JILL CONNELLY

Afera iz prošlosti

Podsjetimo, 2022. godine model Sumner Stroh izazvala je buru tvrdnjama da je imala aferu s Levineom. U videu objavljenom na TikTok izjavila je: ‘U biti, bila sam u vezi s muškarcem koji je oženjen modelom Victoria’s Secreta. Bila sam mlada i naivna, i iskreno, osjećam se iskorišteno.’

Tvrdi i da su se viđali oko godinu dana te je podijelila navodne poruke, uključujući onu u kojoj ju pjevač pita može li svoje dijete nazvati njezinim imenom. Skandal je izbio dok je Prinsloo bila trudna s njihovim trećim djetetom.

Inače, Levine i Prinsloo u braku su od 2014. i imaju troje djece – kćeri Dusty Rose i Gio Grace te sina rođenog 2023. godine, čije ime nisu javno otkrili.

