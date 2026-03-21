Zvijezde 'Kumova' sve su zasjenile: Ana Uršula Najev zablistala s Momčilom Otaševićem

Svečana dodjela Večernjakove ruže u zagrebačkom HNK-u ponovno je potvrdila status jednog od najglamuroznijih domaćih društvenih događanja. Uz brojne uzvanike iz svijeta televizije, glazbe i javnog života, posebnu su pozornost privukli i Ana Uršula Najev te Momčilo Otašević , omiljeni televizijski tandem iz serije ' Kumovi ' koji publika rado prati i izvan malih ekrana.

I HALJINE I ČIZMA U TOČKICAMA

Glumica je za ovu prigodu odabrala crnu večernju haljinu koja je istaknula njezinu figuru i spojila klasičnu eleganciju s dozom zavodljivosti. Model s dubokim dekolteom, dugim rukavima i visokim prorezom djelovao je vrlo efektno, ali ne i prenaglašeno, dok je detalj u struku dodatno naglasio siluetu.

Njihov dolazak nije prošao nezapaženo, a iako su zajedno ostavili vrlo dojmljiv dojam, modni fokus večeri ipak je pripao Ani Uršuli Najev.

Cjelokupan dojam zaokružila je klasičnim salonkama i otmjenom frizurom, ostavivši prostora da upravo kroj haljine bude u prvom planu. Riječ je o izdanju koje se savršeno uklopilo u svečanu atmosferu večeri i bez teškoća je svrstalo među zapaženije gošće crvenog tepiha.

Momčilo birao opušteniju eleganciju

Uz nju je bio Momčilo Otašević, koji se odlučio za nešto ležerniji, ali i dalje vrlo dotjeran styling. Crne hlače, bijela košulja i kožna jakna dali su njegovu izdanju urbanu notu, pa je djelovao elegantno bez stroge formalnosti.