Zvijezde 'Kumova' sve su zasjenile: Ana Uršula Najev zablistala s Momčilom Otaševićem

Večernjakova ruža i ove je godine okupila niz poznatih lica domaće scene, ali jedno od zapaženijih pojavljivanja bez dvojbe je bilo ono Ane Uršule Najev i Momčila Otaševića. Zvijezde serije 'Kumovi' na crvenom tepihu pojavile su se zajedno, no najviše se govorilo o upečatljivom izdanju lijepe glumice
Svečana dodjela Večernjakove ruže u zagrebačkom HNK-u ponovno je potvrdila status jednog od najglamuroznijih domaćih društvenih događanja. Uz brojne uzvanike iz svijeta televizije, glazbe i javnog života, posebnu su pozornost privukli i Ana Uršula Najev te Momčilo Otašević, omiljeni televizijski tandem iz serije 'Kumovi' koji publika rado prati i izvan malih ekrana.
Njihov dolazak nije prošao nezapaženo, a iako su zajedno ostavili vrlo dojmljiv dojam, modni fokus večeri ipak je pripao Ani Uršuli Najev.
Crna haljina s efektnim detaljima
Glumica je za ovu prigodu odabrala crnu večernju haljinu koja je istaknula njezinu figuru i spojila klasičnu eleganciju s dozom zavodljivosti. Model s dubokim dekolteom, dugim rukavima i visokim prorezom djelovao je vrlo efektno, ali ne i prenaglašeno, dok je detalj u struku dodatno naglasio siluetu.
Cjelokupan dojam zaokružila je klasičnim salonkama i otmjenom frizurom, ostavivši prostora da upravo kroj haljine bude u prvom planu. Riječ je o izdanju koje se savršeno uklopilo u svečanu atmosferu večeri i bez teškoća je svrstalo među zapaženije gošće crvenog tepiha.
Momčilo birao opušteniju eleganciju
Uz nju je bio Momčilo Otašević, koji se odlučio za nešto ležerniji, ali i dalje vrlo dotjeran styling. Crne hlače, bijela košulja i kožna jakna dali su njegovu izdanju urbanu notu, pa je djelovao elegantno bez stroge formalnosti.
Upravo je ta kombinacija njezina glamura i njegove opuštene elegancije djelovala skladno i prirodno. No ovoga puta, barem kad je riječ o modnom dojmu, Ana Uršula Najev bez sumnje je bila ta koja je odnijela glavnu pažnju.