Vojvotkinja Sophie u New York je stigla sa stilom: Detalj na Gucci cipelama privukao poglede

Vojvotkinja od Edinburgha još jednom je pokazala kako izgleda besprijekoran kraljevski stil. Na susretu u Ujedinjenim narodima u New Yorku pojavila se u elegantnoj bordo kombinaciji, no najviše su pažnje privukle luksuzne Gucci salonke koje utjelovljuju takozvani 'heritage chic'

Nakon posjeta Italiji i Zimskim paraolimpijskim igrama, vojvotkinja Sophie promijenila je sportski look za sofisticirani stajling koji savršeno odgovara njezinu statusu jedne od najelegantnijih članica britanske kraljevske obitelji. U New York je stigla zbog sastanka u Općoj skupštini Ujedinjenih naroda posvećenog statusu žena, a pritom je pokazala modnu kombinaciju koja spaja klasičnu eleganciju i suptilni luksuz.

Elegantna bordo kombinacija Na službenom susretu vojvotkinja se pojavila u društvu predsjednice Opće skupštine UN-a Annalene Baerbock, a fotografije susreta podijeljene su i na njezinu službenom Instagram profilu. U opisu objave istaknuto je kako je sastanak bio posvećen ‘važnosti unaprjeđenja prava žena i suočavanja s utjecajem sukoba na žene i djevojke diljem svijeta’. Za ovu je prigodu Sophie odabrala elegantnu kombinaciju haljine i sakoa u profinjenim tonovima bordo boje. Nosila je baršunasti sako u nijansi cabernet brenda Frame, čiji su zlatni gumbi dodatno naglasili sofisticiran izgled.

Ispod sakoa odjenula je Reissovu pletenu midi haljinu u boji maline s visokim ovratnikom i dugim rukavima. Siluetu je naglasila širokim smeđim kožnim remenom sa zlatnom kopčom. Gucci salonke u glavnoj ulozi Ipak, pravi modni adut bile su salonke brenda Gucci. Riječ je o modelu ‘Signora 85’ od tamnocrvene kože s karakterističnom zlatnom metalnom šipkom preko prednjeg dijela cipele, inspiriranom detaljima konjske opreme. Na službenim stranicama modne kuće navodi se kako ove salonke ‘reinterpretiraju klasični model kuće kroz četvrtasti vrh i stabilnu petu s tankim profilom, donoseći suvremeni dodir profinjenom glamuru kolekcije La Famiglia’. Njihova cijena iznosi oko940 eura. Stajling je upotpunila bordo torbicom Noble Macmillan London te visećim dijamantnim naušnicama brenda Adore Jewels.