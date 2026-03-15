Vojvotkinja Sophie u New York je stigla sa stilom: Detalj na Gucci cipelama privukao poglede

Vojvotkinja od Edinburgha još jednom je pokazala kako izgleda besprijekoran kraljevski stil. Na susretu u Ujedinjenim narodima u New Yorku pojavila se u elegantnoj bordo kombinaciji, no najviše su pažnje privukle luksuzne Gucci salonke koje utjelovljuju takozvani 'heritage chic'
Nakon posjeta Italiji i Zimskim paraolimpijskim igrama, vojvotkinja Sophie promijenila je sportski look za sofisticirani stajling koji savršeno odgovara njezinu statusu jedne od najelegantnijih članica britanske kraljevske obitelji. U New York je stigla zbog sastanka u Općoj skupštini Ujedinjenih naroda posvećenog statusu žena, a pritom je pokazala modnu kombinaciju koja spaja klasičnu eleganciju i suptilni luksuz.
Elegantna bordo kombinacija
Na službenom susretu vojvotkinja se pojavila u društvu predsjednice Opće skupštine UN-a Annalene Baerbock, a fotografije susreta podijeljene su i na njezinu službenom Instagram profilu. U opisu objave istaknuto je kako je sastanak bio posvećen ‘važnosti unaprjeđenja prava žena i suočavanja s utjecajem sukoba na žene i djevojke diljem svijeta’.
Za ovu je prigodu Sophie odabrala elegantnu kombinaciju haljine i sakoa u profinjenim tonovima bordo boje. Nosila je baršunasti sako u nijansi cabernet brenda Frame, čiji su zlatni gumbi dodatno naglasili sofisticiran izgled.
Ispod sakoa odjenula je Reissovu pletenu midi haljinu u boji maline s visokim ovratnikom i dugim rukavima. Siluetu je naglasila širokim smeđim kožnim remenom sa zlatnom kopčom.
Gucci salonke u glavnoj ulozi
Ipak, pravi modni adut bile su salonke brenda Gucci. Riječ je o modelu ‘Signora 85’ od tamnocrvene kože s karakterističnom zlatnom metalnom šipkom preko prednjeg dijela cipele, inspiriranom detaljima konjske opreme.
Na službenim stranicama modne kuće navodi se kako ove salonke ‘reinterpretiraju klasični model kuće kroz četvrtasti vrh i stabilnu petu s tankim profilom, donoseći suvremeni dodir profinjenom glamuru kolekcije La Famiglia’. Njihova cijena iznosi oko940 eura. Stajling je upotpunila bordo torbicom Noble Macmillan London te visećim dijamantnim naušnicama brenda Adore Jewels.
Nova faza za Lady Louise
Sophien boravak u SAD-u uslijedio je nakon što je Ailsa Anderson, bivša glasnogovornica kraljice Elizabete II., otkrila planove za njezinu kćer Lady Louise Windsor.
Dvadesetdvogodišnja Louise završava četvrtu i posljednju godinu studija na Sveučilištu St Andrews, gdje su studirali i princ William i Kate Middleton. Gostujući u podcastu Right Royal magazina HELLO!, Anderson je o mladoj kraljevskoj članici rekla: ‘Mislim da je vrlo, vrlo prizemljena. Volim to što je, poput svojeg djeda, zavoljela vožnju kočija. To je njezina velika strast i nastavak tog nevjerojatnog interesa i hobija. Bit će vrlo zanimljivo pratiti je.'