Bojite se turbulencija u avionu? Postoji aplikacija na kojoj se može provjeriti hoće li ih biti dok letite

Rezultati pokazuju da bi oni koji traže ugodne letove možda željeli izbjeći putovanja u Južnu Ameriku - posebice odlazak iz Santiaga u Čileu do međunarodne zračne luke Viru Viru u Boliviji, budući da je to putovanje od 1180 milja rangirano kao najturbulentnije . Ruta iz Almatija u Kazahstanu i glavnog grada Kirgistana, Biškeka, našla se na drugom mjestu.

Sveukupno, šest najturbulentnijih putovanja bile su rute u Japanu i Kini, ali i dvije rute u Europi. Tako je let od Milana do Ženeve zauzeo je peto mjesto na ljestvici, uz Milano do Züricha na desetom mjestu. To je zato što, kako objašnjava osnivač Turblija, Ignacio Gallego Marcos, rute preko Anda ili Alpa su turu planinskih valova iznad Anda i Alpa'. Drugim riječima, planinska područja imaju veću turbulenciju.