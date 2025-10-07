Ne bacajte mlijeko s isteklim rokom: Iskoristite ga - za biljke

Za mlijeko kojem je istekao rok trajanja ne mora nužno biti jedino odredište – kanta za smeće. Vrtlarske preporuke upućuju da se može iskoristiti kao blaga, povremena potpora biljkama: služi kao izvor kalcija i određenih hranjivih tvari, može pomoći kod problema s pepelnicom te, u nekim slučajevima, odvratiti pojedine štetnike. Ključ je u pravilnoj pripremi i umjerenosti

Britanski vrtlarski stručnjak Ben Hunt, koji ima svoj YouTube kanal GrowVeg, ima zanimljiv savjet mlijeko kojemu je istekao rok trajanja ne baca jer ga se može iskoristiti za biljke. Istraživači u Čileu otkrili su da mliječni proizvodi kojima je istekao rok trajanja sadrže visoke koncentracije minerala i organskih tvari koje poboljšavaju poroznost tla i potiču rast biljaka, donosi Express.

Najčešće se savjetuje razrjeđivanje mlijeka vodom (primjerice u omjeru 1:1 ili blaže), potom nanošenje prskalicom na list ili zalijevanje supstrata oko biljke. Primjenu je bolje obaviti ujutro ili predvečer, izvan jakog sunca, a višak tekućine ukloniti kako bi se izbjegle mrlje i zadržavanje vlage na lišću. Kod osjetljivijih vrsta, pogotovo rajčice, nije poželjno da otopina predugo stoji na listovima; bolje je ići na kratku aplikaciju i blago ispiranje ili odabrati zalijevanje tla.

Pet namirnica koje čuvaju srce i produžuju život Izvor: Ostale fotografije / Autor: Montaža: Neven Bučević

Premda je riječ o praktičnom 'zero waste' triku, postoje i ograničenja. Pretjerana uporaba može potaknuti neugodne mirise i neželjeno razmnožavanje bakterija, a visoke koncentracije masnoće nisu dobrodošle u zatvorenim prostorima ili na sobnim biljkama. Zbog toga se preporučuje testiranje na manjem dijelu biljke, korištenje razrijeđenih otopina i izbjegavanje osjetljivih skupina poput kaktusa i sukulenata. Mlijeko nije zamjena za uravnoteženu gnojidbu i dobru strukturu tla, nego dopunska, povremena mjera u sklopu šire, održive njege.