Bijele kuhinje odlaze u zaborav, a ova nijansa je pun pogodak u svakom prostoru

Iako se često nalazi na popisu 'sigurnih' boja, siva je dugo bila nepravedno zapostavljena u svijetu dizajna interijera . Danas se, međutim, vraća na velika vrata, i to u sofisticiranijem i toplijem izdanju. Dom Olivije Munn, točnije njezina kuhinja, jasno pokazuje zašto dizajneri sve češće posežu upravo za sivom kada žele postići elegantan, ali smiren prostor.

U kuhinji Olivije Munn siva boja dominira kroz sjajne ormariće koji su u savršenom kontrastu s drvenim ladicama izražene strukture. Upravo ta kombinacija različitih tekstura čini prostor vizualno zanimljivim i toplim. Sjaj gornjih elemenata reflektira svjetlost i unosi dozu suvremenosti, dok prirodna tekstura drva prizemljuje prostor i daje mu osjećaj domaće ugode.

Ovakav pristup dokazuje da siva ne mora djelovati hladno ili monotono. Naprotiv, u kombinaciji s prirodnim materijalima ona postaje iznimno prilagodljiva i estetski bogata, idealna za prostor poput kuhinje u kojoj se svakodnevno boravi.

Nijansa koji se prilagođava svakom prostoru

Osim vizualne privlačnosti, siva je i iznimno praktičan izbor. Njezina smirujuća svojstva čine je savršenom za prostore s puno aktivnosti, poput kuhinje, gdje stres lako može prevladati. Dizajnerica Nina Lichtenstein ističe kako siva pruža mirnu podlogu koja prostor pretvara u ugodno utočište, potičući opuštanje i ravnotežu.

Svjetlije nijanse sive vizualno otvaraju prostor i pojačavaju osjećaj prozračnosti, dok tamnije unose dozu intime i sofisticiranosti. Upravo ta prilagodljivost omogućuje sivoj da se uklopi u različite stilove, od modernih i minimalističkih do klasičnih i rustikalnih interijera.