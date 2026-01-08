DOBAR SPOJ

Bijele kuhinje odlaze u zaborav, a ova nijansa je pun pogodak u svakom prostoru

M.D.

08.01.2026 u 08:54

Bijele kuhinje nisu više popularne kao nekad
Bijele kuhinje nisu više popularne kao nekad Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Freepik
Bionic
Reading

Siva boja godinama se smatrala hladnom i nezanimljivom, no suvremeni interijeri dokazuju suprotno. Kuhinja Olivije Munn izvrstan je primjer kako ovaj neutralni ton, uz pravu kombinaciju tekstura i materijala, može postati središnji estetski adut doma

Iako se često nalazi na popisu 'sigurnih' boja, siva je dugo bila nepravedno zapostavljena u svijetu dizajna interijera. Danas se, međutim, vraća na velika vrata, i to u sofisticiranijem i toplijem izdanju. Dom Olivije Munn, točnije njezina kuhinja, jasno pokazuje zašto dizajneri sve češće posežu upravo za sivom kada žele postići elegantan, ali smiren prostor.

vezane vijesti

Snaga teksture i promišljenih kontrasta

U kuhinji Olivije Munn siva boja dominira kroz sjajne ormariće koji su u savršenom kontrastu s drvenim ladicama izražene strukture. Upravo ta kombinacija različitih tekstura čini prostor vizualno zanimljivim i toplim. Sjaj gornjih elemenata reflektira svjetlost i unosi dozu suvremenosti, dok prirodna tekstura drva prizemljuje prostor i daje mu osjećaj domaće ugode.

Ovo je pet najljepših kombinacija boja u interijeru Izvor: Profimedia / Autor: Neven Bučević montaža, profimedia

Ovakav pristup dokazuje da siva ne mora djelovati hladno ili monotono. Naprotiv, u kombinaciji s prirodnim materijalima ona postaje iznimno prilagodljiva i estetski bogata, idealna za prostor poput kuhinje u kojoj se svakodnevno boravi.

Nijansa koji se prilagođava svakom prostoru

Osim vizualne privlačnosti, siva je i iznimno praktičan izbor. Njezina smirujuća svojstva čine je savršenom za prostore s puno aktivnosti, poput kuhinje, gdje stres lako može prevladati. Dizajnerica Nina Lichtenstein ističe kako siva pruža mirnu podlogu koja prostor pretvara u ugodno utočište, potičući opuštanje i ravnotežu.

Svjetlije nijanse sive vizualno otvaraju prostor i pojačavaju osjećaj prozračnosti, dok tamnije unose dozu intime i sofisticiranosti. Upravo ta prilagodljivost omogućuje sivoj da se uklopi u različite stilove, od modernih i minimalističkih do klasičnih i rustikalnih interijera.

Olivia Munn
  • Olivia Munn
  • Olivia Munn
  • Olivia Munn
  • Olivia Munn
Olivia Munn Izvor: EPA / Autor: JILL CONNELLY

Želite li postići sličan dojam u vlastitom domu, dovoljno je uvesti sive elemente bogate teksturom, poput kamena, keramike ili tekstila s diskretnim reljefom. Čak i manji detalji mogu prostoru dati dubinu i karakter.

vezane vijesti

Solari i baterije donose prekretnicu od 2026

Nova energetska era: Solari i baterije donose prekretnicu od 2026.

 Zašto Hrvati ne štede energiju, iako to žele – odgovor nije jednostavan

Zašto Hrvati ne štede energiju, iako to žele – odgovor nije jednostavan

 Ugasiti svjetlo nije dovoljno – evo što uzrokuje veće račune u kućanstvu

Ugasiti svjetlo nije dovoljno – evo što uzrokuje veće račune u kućanstvu

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
STIGLA JE SUPERGRIPA

STIGLA JE SUPERGRIPA

Ova sezona gripe jedna je od najbrutalnijih dosad, a stručnjaci upozoravaju da najgore tek dolazi
VELIKE POTEŠKOĆE

VELIKE POTEŠKOĆE

Kaos u zračnom prometu diljem Europe: Zbog snijega otkazano više stotina letova
NE ZANEMARUJTE RIZIKE

NE ZANEMARUJTE RIZIKE

Oprezno s lopatanjem snijega ako ste stariji od 50 godina: Evo što će pomoći

najpopularnije

Još vijesti