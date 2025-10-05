Kad mliječni proizvodi nisu opcija: Ovo voće koje malo tko jede najbolji je izvor kalcija

Ako mlijeko i sir nisu opcija ili ih se jednostavno želi manje, najbolji voćni izvor kalcija je indijska smokva: jedna šalica donosi oko 83 mg kalcija, što je otprilike trećina onoga što se nalazi u čaši mlijeka, a u stopu je prate naranče, suhe smokve, kupine i papaja
Kalcij nije rezerviran samo za mlijeko i jogurt, a do potrebnih 1000 mg dnevno može se doći i bez mliječnih proizvoda, pogotovo pametnim slaganjem jelovnika kroz dan. Indijska smokva, kaktusovo voće blagog, sočnog okusa koji podsjeća na lubenicu, jagodu i citruse i koje rasti u Dalmaciji, prednjači među voćem po udjelu kalcija i pritom nosi bonus vlakana, vitamina C i magnezija.
Biljka je vrlo otporna na štetnike i bolesti, pa nije potrebna zaštita pesticidima. Plodovi se beru u rukavicama zbog sitnih, gotovo nevidljivih bodlji, a vanjska kora se guli prije konzumacije.
Drugo voće bogato kalcijem uključuje naranče, suhe smokve, kupine i papaju. Na popisu namirnica bogatih kalcijem nalaze se tofu, konzervirana riba, bademi i kelj.
Zašto je kalcij važan
Kalcij čuva kosti i zube, ali i pomaže mišićima da se kreću, živcima da prenose impulse, hormonima da se otpuštaju te krvi da normalno kola i zgrušava se, pa je kronični manjak loša vijest za zdravlje kostiju i općenito funkcioniranje organizma. Budući da znatan dio populacije ne dostiže preporučeni dnevni unos, ima smisla 'sklapati mozaik' iz više namirnica, voće tu nije primaran izvot, ali zbrojem kroz dan čini razliku.