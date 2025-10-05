Kad mliječni proizvodi nisu opcija: Ovo voće koje malo tko jede najbolji je izvor kalcija

Ako mlijeko i sir nisu opcija ili ih se jednostavno želi manje, najbolji voćni izvor kalcija je indijska smokva: jedna šalica donosi oko 83 mg kalcija, što je otprilike trećina onoga što se nalazi u čaši mlijeka, a u stopu je prate naranče, suhe smokve, kupine i papaja

Kalcij nije rezerviran samo za mlijeko i jogurt, a do potrebnih 1000 mg dnevno može se doći i bez mliječnih proizvoda, pogotovo pametnim slaganjem jelovnika kroz dan. Indijska smokva, kaktusovo voće blagog, sočnog okusa koji podsjeća na lubenicu, jagodu i citruse i koje rasti u Dalmaciji, prednjači među voćem po udjelu kalcija i pritom nosi bonus vlakana, vitamina C i magnezija.

Biljka je vrlo otporna na štetnike i bolesti, pa nije potrebna zaštita pesticidima. Plodovi se beru u rukavicama zbog sitnih, gotovo nevidljivih bodlji, a vanjska kora se guli prije konzumacije.

Pet namirnica koje čuvaju srce i produžuju život Izvor: Ostale fotografije / Autor: Montaža: Neven Bučević

Drugo voće bogato kalcijem uključuje naranče, suhe smokve, kupine i papaju. Na popisu namirnica bogatih kalcijem nalaze se tofu, konzervirana riba, bademi i kelj.