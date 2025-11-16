Šareni zimski vrt: Evo koje cvijeće raste čak i kroz snijeg

Zima ne mora značiti kraj života u vrtu. S pravim izborom trajnica, čak i najhladniji mjeseci mogu biti ispunjeni bojom, teksturom i životom. Dok snijeg polako prekriva zemlju, ove biljke i dalje prkose hladnoći, podsjećajući nas da priroda nikada uistinu ne miruje

Zima najčešće znači kraj cvjetne sezone – vrt se povlači u san, boje nestaju, a biljke miruju do proljeća. No postoje izdržljive trajnice koje i u najhladnijim danima prkose vremenu.

One ne samo da preživljavaju mraz, nego unose boju i život u vrt dok sve drugo utihne. Ako želite da vaš vrt i tijekom zime izgleda živo i uređeno, vrijedi razmisliti o ovih pet biljaka koje dokazano podnose hladnoću i cvatu kada to najmanje očekujete. Božićna ruža (Helleborus) Poznata i kao korizmenjak, ova trajnica cvate upravo kad ostale biljke miruju. Njezini nježni cvjetovi pojavljuju se tijekom zime u nijansama bijele, ružičaste, ljubičaste i žućkaste boje. Iako se polako razvija i treba nekoliko godina da se potpuno udomaći, kasnije sama rasipa sjeme i stvara male skupine koje svake godine sve raskošnije cvjetaju. Čak i kada ne cvate, božićna ruža ima dekorativno, tamnozeleno lišće koje unosi svježinu u vrt.

Velika visibaba (Galanthus elwesii) Visibabe su simbol nade i prvi znak da se priroda budi, no neki od njih cvatu već usred zime. Velika visibaba izrasta iz lukovice, doseže visinu od 15 do 30 centimetara i često probija sloj snijega kako bi pokazao svoje bijele cvjetove s nježnim mirisom meda. Najbolje uspijeva u polusjeni i vlažnom, dobro dreniranom tlu. Cvate od kraja siječnja do travnja, a svojim svijetlim laticama unosi vedrinu u zimski vrt.

Zimska maćuhica (Viola × wittrockiana) Zimske maćuhice, ako se posade u jesen, mogu izdržati temperature ispod nule i nastaviti cvjetati čak i kad termometar padne na nekoliko stupnjeva ispod nule. Kada zima postane oštrija, biljka privremeno miruje, ali čim temperature porastu, ponovno se razbudi i obasja vrt svojim šarenim cvjetovima. Iako im lišće može poprimiti ljubičastu nijansu tijekom jačeg mraza, maćuhice su iznimno otporne i nezahtjevne, a njihov povratak s prvim proljetnim suncem pravi je prizor radosti.

Zimski jasmin (Jasminum nudiflorum) Ovaj poluzimzeleni grm opravdava svoje ime jer cvate upravo zimi, često već u siječnju, dok mnoge druge biljke još spavaju. Njegovi sitni, žuti cvjetovi pojavljuju se i prije nego što se razviju listovi, stvarajući upečatljiv kontrast s golim granama. Zimski jasmin nije intenzivno mirisan poput svog ljetnog rođaka, ali njegovi sunčano žuti cvjetovi unose toplinu i optimizam u zimski vrt. Nije zahtjevan za uzgoj, a posebno lijepo izgleda kad se pusti da se prelijeva preko zidova ili ograda.