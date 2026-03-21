Ma kakvi Oscari: Pogledajte najljepša izdanja slavnih Hrvatica na Večernjakovoj ruži

Večernjakova ruža još je jednom potvrdila da domaća scena itekako zna odgovoriti na glamur velikih svjetskih dodjela. Crveni tepih u zagrebačkom HNK-u ove su godine obilježile upečatljive haljine, elegantne siluete i izdanja zbog kojih su slavne Hrvatice bez problema stale uz bok mnogo razvikanijim oskarovskim uzvanicama
Dok su Oscari ove godine ponudili očekivanu dozu holivudskog sjaja, Večernjakova ruža donijela je modnu večer u kojoj domaća poznata lica nisu nimalo zaostajala.
U Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu večeras su se okupila brojna poznata lica iz svijeta televizije, glazbe i javnog života, a među najbolje odjevenima posebno su se istaknule Laura Gnjatović, Mia Kovačić, Doris Pinčić Guberović, Ksenija Urličić, Martina Validžić, Nina Violić, Ksenija Pajić, Linda Begonja, Ivana Krajinović, Ida Prester, Vjekoslava Bach, Silvana Mrvelj, Miroslava Jaramaz i Ana Uršula Najev.
Haljine koje su ukrale svu pozornost
Miss Universe Hrvatske Laura Gnjatović ponovno je potvrdila da se na crvenom tepihu snalazi bez greške. Njezino glamurozno izdanje, s naglašenim detaljima i efektnom siluetom, bilo je među onima o kojima se najviše govorilo još pri samom dolasku.
Veliku pažnju privukla je i Doris Pinčić Guberović, koja je u ulozi voditeljice večeri birala izdanje dostojno velike pozornice. Elegantna i ženstvena, izgledala je samouvjereno i dotjerano, u stajlingu koji je spajao klasičan glamur i suvremenu profinjenost.
Mia Kovačić također je bila među onima koje se nije moglo ne primijetiti. Njezino izdanje djelovalo je uglađeno, odmjereno i vrlo efektno, a upravo je taj spoj elegancije i jednostavnosti često i najjači adut na crvenom tepihu. Posebno su se istaknuli i Maja Šuput i Šime Elez koji su stigli u usklađenim modnim izdanjima.
Što se još nismo na sinoćnjem crvenom tepihu, pogledajte u galeriji.