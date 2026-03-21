Ma kakvi Oscari: Pogledajte najljepša izdanja slavnih Hrvatica na Večernjakovoj ruži

Dok su Oscari ove godine ponudili očekivanu dozu holivudskog sjaja, Večernjakova ruža donijela je modnu večer u kojoj domaća poznata lica nisu nimalo zaostajala.

U Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu večeras su se okupila brojna poznata lica iz svijeta televizije, glazbe i javnog života, a među najbolje odjevenima posebno su se istaknule Laura Gnjatović, Mia Kovačić, Doris Pinčić Guberović, Ksenija Urličić, Martina Validžić, Nina Violić, Ksenija Pajić, Linda Begonja, Ivana Krajinović, Ida Prester, Vjekoslava Bach, Silvana Mrvelj, Miroslava Jaramaz i Ana Uršula Najev.

Haljine koje su ukrale svu pozornost

Miss Universe Hrvatske Laura Gnjatović ponovno je potvrdila da se na crvenom tepihu snalazi bez greške. Njezino glamurozno izdanje, s naglašenim detaljima i efektnom siluetom, bilo je među onima o kojima se najviše govorilo još pri samom dolasku.

Veliku pažnju privukla je i Doris Pinčić Guberović, koja je u ulozi voditeljice večeri birala izdanje dostojno velike pozornice. Elegantna i ženstvena, izgledala je samouvjereno i dotjerano, u stajlingu koji je spajao klasičan glamur i suvremenu profinjenost.