NOĆNA UŽINA

Odlazak u krevet praznog želuca: Zašto je to zapravo najgora usluga koju možete napraviti svom tijelu

D.A.M.

30.04.2026 u 22:20

Kad legnete u krevet gladni, tijelo se ne može prebaciti u svoj miran, 'zen' način rada
Ušuškali ste se u krevet, ugasili svjetla i pripremili za zasluženi odmor, no umjesto da utonete u san, jedino što čujete je glasno kruljenje u želucu. Većina nas u tom će trenutku stisnuti zube, popiti čašu vode i uvjeravati se kako je ta večernja glad zapravo znak da mršavimo. Godinama slušamo o tome da nakon 18 sati ne treba jesti. No, moderna znanost o prehrani i wellnessu danas nam priča potpuno drugačiju priču

Odlazak na spavanje s osjećajem snažne gladi ne samo da sabotira vaš noćni odmor, već dugoročno može narušiti vaš metabolizam, raspoloženje i hormonalnu ravnotežu. Slušati vlastito tijelo osnova je brige o sebi, a ignoriranje gladi prije spavanja zapravo je oblik nepotrebnog iscrpljivanja, ističu nutricionisti.

Mozak ne spava na prazan želudac

Zvuči paradoksalno, ali vašem tijelu potrebna je energija kako bi se kvalitetno odmorilo. Dok vi spavate, vaš mozak i dalje radi punom parom, obnavlja stanice, konsolidira pamćenje i priprema organizam za novi dan. Ako u krevet odete potpuno praznog želuca, razina šećera u krvi tijekom noći drastično će pasti.

Tijelo taj pad registrira kao stanje svojevrsne uzbune. Kako bi kompenzirao nedostatak energije, mozak potiče lučenje kortizola i adrenalina, hormona stresa koji vas razbuđuju. Zbog toga se često događa da se budite usred noći, nemirno se okrećete i ujutro osjećate neobjašnjiv umor, unatoč tome što ste u krevetu proveli osam sati.

Mit o brzom mršavljenju

Najčešći razlog zašto ljudi svjesno odlaze gladni u krevet je želja za gubitkom kilograma. No, izgladnjivanje prije spavanja često ima potpuno suprotan učinak. Kada tijelu uskratite prijeko potrebno gorivo, ono prelazi u način rada za preživljavanje, usporavajući metabolizam kako bi sačuvalo zalihe energije.

Uz to, kada napokon svane jutro, probudit ćete se s osjećajem 'vučje' gladi. Taj snažan pad šećera u krvi natjerat će vas da za doručak ili prvi međuobrok posegnete za najkaloričnijim i najslađim opcijama. Dugoročno, ovakav obrazac stvara začarani krug prejedanja tijekom dana i restrikcija tijekom večeri, što nimalo ne laska vašoj liniji.

Večera nije neprijatelj

Gubitak teško stečenih mišića

Ako redovito vježbate i trudite se oblikovati svoje tijelo, spavanje na prazan želudac moglo bi poništiti sav vaš trud. Noć je vrijeme kada se mišići obnavljaju i rastu nakon fizičkih napora, a za taj proces potrebne su im aminokiseline, odnosno proteini.

Kada tijelo nema nutrijenata iz kojih bi crpilo energiju za noćni oporavak, okreće se vlastitim zalihama. Dolazi do procesa katabolizma, što znači da organizam doslovno počinje razgrađivati vlastito mišićno tkivo kako bi dobio energiju. Umjesto da gubite masne naslage, vi zapravo gubite dragocjenu mišićnu masu.

Kad vas pred spavanje lagano zaboli trbuh, nemojte to ignorirati, posegnite za malim, laganim, ali hranjivim zalogajem

Pametni večernji zalogaji

Rješenje, naravno, nije pojesti teški, masni obrok ili cijelu pizzu neposredno prije gašenja svjetla. Ključ leži u zlatnoj sredini i odabiru namirnica koje smiruju probavu i potiču lučenje hormona sna. Nutricionisti savjetuju lagane međuobroke koji kombiniraju složene ugljikohidrate i proteine, a jedu se otprilike sat do dva prije spavanja.

Odličan izbor su namirnice bogate triptofanom i magnezijem, poput šake badema, grčkog jogurta sa žlicom bobičastog voća ili kriške integralnog kruha s malo svježeg sira. Ovi mali, ali moćni zalogaji stabilizirat će vaš šećer u krvi, umiriti živčani sustav i omogućiti vam da u novi dan zakoračite istinski odmorni i puni energije.

