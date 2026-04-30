Odlazak u krevet praznog želuca: Zašto je to zapravo najgora usluga koju možete napraviti svom tijelu

Odlazak na spavanje s osjećajem snažne gladi ne samo da sabotira vaš noćni odmor, već dugoročno može narušiti vaš metabolizam, raspoloženje i hormonalnu ravnotežu . Slušati vlastito tijelo osnova je brige o sebi, a ignoriranje gladi prije spavanja zapravo je oblik nepotrebnog iscrpljivanja, ističu nutricionisti.

Zvuči paradoksalno, ali vašem tijelu potrebna je energija kako bi se kvalitetno odmorilo. Dok vi spavate, vaš mozak i dalje radi punom parom, obnavlja stanice, konsolidira pamćenje i priprema organizam za novi dan. Ako u krevet odete potpuno praznog želuca, razina šećera u krvi tijekom noći drastično će pasti .

Tijelo taj pad registrira kao stanje svojevrsne uzbune. Kako bi kompenzirao nedostatak energije, mozak potiče lučenje kortizola i adrenalina, hormona stresa koji vas razbuđuju. Zbog toga se često događa da se budite usred noći, nemirno se okrećete i ujutro osjećate neobjašnjiv umor, unatoč tome što ste u krevetu proveli osam sati.

Mit o brzom mršavljenju

Najčešći razlog zašto ljudi svjesno odlaze gladni u krevet je želja za gubitkom kilograma. No, izgladnjivanje prije spavanja često ima potpuno suprotan učinak. Kada tijelu uskratite prijeko potrebno gorivo, ono prelazi u način rada za preživljavanje, usporavajući metabolizam kako bi sačuvalo zalihe energije.

Uz to, kada napokon svane jutro, probudit ćete se s osjećajem 'vučje' gladi. Taj snažan pad šećera u krvi natjerat će vas da za doručak ili prvi međuobrok posegnete za najkaloričnijim i najslađim opcijama. Dugoročno, ovakav obrazac stvara začarani krug prejedanja tijekom dana i restrikcija tijekom večeri, što nimalo ne laska vašoj liniji.