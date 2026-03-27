Kako jednostavno skinuti dlake ljubimaca s kauča, bez skupih pomagala

Koliko god volimo svoje pse i mačke, prizor kauča prekrivenog dlakama može ozbiljno narušiti dojam urednog doma. Dobra vijest je da za rješenje problema ne trebate posebne uređaje ni skupe preparate, već samo nekoliko stvari koje već imate kod kuće
Jedan od najučinkovitijih trikova za uklanjanje dlaka s tkanine je jednostavni sprej od octa. U bocu s raspršivačem ulijte otprilike 60 ml octa, 180 ml tople vode i žlicu tekućeg deterdženta za suđe, pa smjesu dobro protresite. Lagano poprskajte površinu sofe prekrivenu dlakama i zatim je prebrišite čistom krpom - dlačice će se odvojiti od tkanine i skupiti na krpu, a kauč će izgledati znatno čišće.
Gumene rukavice kao tajno oružje
Ako nemate vremena za miješanje otopine, gumene rukavice mogu odraditi odličan posao. Navucite čistu rukavicu, po želji je lagano navlažite, pa dlanom prelazite preko sofe kratkim potezima. Dlake će se zalijepiti za gumu, a vi ih možete jednostavno skinuti s rukavice i baciti. Ova metoda je osobito praktična za kožne površine.
Ljepljivi valjak za brze intervencije
Ljepljivi valjak za odjeću ne mora služiti samo za kapute i hlače. Pređite njime preko naslona i sjedišta kauča i vidjet ćete kako se dlačice brzo hvataju za ljepljivu podlogu. Ovaj trik je idealan kad vam netko stiže u goste i trebate ekspresno 'osvježiti' dnevni boravak.
Zašto se isplati uvesti rutinu
Umjesto da čekate da se dlake nakupe, mnogo je lakše rješavati ih u malim 'rundama'. Kratko čišćenje sofe jednom dnevno ili nekoliko puta tjedno – sprejem, rukavicom ili valjkom - spriječit će da se dlačice duboko uvuku u tkaninu. Tako će vaš kauč duže izgledati uredno, a generalna čišćenja bit će puno jednostavnija.zadovoljna.