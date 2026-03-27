Kako jednostavno skinuti dlake ljubimaca s kauča, bez skupih pomagala

Jedan od najučinkovitijih trikova za uklanjanje dlaka s tkanine je jednostavni sprej od octa. U bocu s raspršivačem ulijte otprilike 60 ml octa, 180 ml tople vode i žlicu tekućeg deterdženta za suđe, pa smjesu dobro protresite. Lagano poprskajte površinu sofe prekrivenu dlakama i zatim je prebrišite čistom krpom - dlačice će se odvojiti od tkanine i skupiti na krpu, a kauč će izgledati znatno čišće.

Ako nemate vremena za miješanje otopine , gumene rukavice mogu odraditi odličan posao. Navucite čistu rukavicu, po želji je lagano navlažite, pa dlanom prelazite preko sofe kratkim potezima. Dlake će se zalijepiti za gumu , a vi ih možete jednostavno skinuti s rukavice i baciti. Ova metoda je osobito praktična za kožne površine.

Gumena rukavica gotovo se uvijek nalazi negdje u kuhinji ili kupaonici, pa je to rješenje koje treba imati pri ruci

Ljepljivi valjak za brze intervencije

Ljepljivi valjak za odjeću ne mora služiti samo za kapute i hlače. Pređite njime preko naslona i sjedišta kauča i vidjet ćete kako se dlačice brzo hvataju za ljepljivu podlogu. Ovaj trik je idealan kad vam netko stiže u goste i trebate ekspresno 'osvježiti' dnevni boravak.

Zašto se isplati uvesti rutinu

Umjesto da čekate da se dlake nakupe, mnogo je lakše rješavati ih u malim 'rundama'. Kratko čišćenje sofe jednom dnevno ili nekoliko puta tjedno – sprejem, rukavicom ili valjkom - spriječit će da se dlačice duboko uvuku u tkaninu. Tako će vaš kauč duže izgledati uredno, a generalna čišćenja bit će puno jednostavnija.zadovoljna.