KRALJICA FORMULE 1

Alexandra Leclerc u ovoj haljini zasjenila je pola uzvanica glamuroznog bala

I. B.

23.03.2026 u 08:27

Charles i Alexandra Leclerc
Charles i Alexandra Leclerc Izvor: Profimedia / Autor: Syspeo / Sipa Press / Profimedia
Charles Leclerc i Alexandra Saint-Mleux pojavili su se zajedno na Balu ruža u Monaku – prvi put kao supružnici na velikoj javnoj priredbi i samo dva tjedna nakon skromnog civilnog vjenčanja

Monegaški vozač Formule 1 i njegova supruga Alexandra Saint-Mleux privukli su poglede na Balu ruža, najsjajnijoj godišnjoj svečanosti Kneževine. Par je izabrao elegantan, odmjeren stil koji govori više od svake izjave za medije. Bio je to njihov tihi, ali jasan izlazak iz privatne sfere u javnu.

Diskretno vjenčanje, sjajan izlazak

Civilno vjenčanje u monegaškoj gradskoj vijećnici održano je bez pompe i novinara. Nakon ceremonije, Leclerc i Alexandra proveli su večer u hotelu Hôtel de Paris Monte-Carlo, daleko od bljeska bliceva. Par je od početka veze 2023. pažljivo čuvao privatnost, dopuštajući javnosti tek pokoji detalj iz zajedničkog života.

Novi Bal ruža, održan pod temom 'Galaksija', pretvorio je Salle des Étoiles u pravo scenografsko čudo odvevši uzvanike na zamišljeno putovanje svemirom. Među prisutnima bili su Beatrice Borromeo, Alexandra od Hannovera te brojni sportaši i kulturne ličnosti – a Leclerc je bio jedno od mlađih lica koja bal sve više obilježavaju.

Charles i Alexandra Leclerc
  • Charles i Alexandra Leclerc
  • Charles i Alexandra Leclerc
  • Charles i Alexandra Leclerc
Charles i Alexandra Leclerc Izvor: Profimedia / Autor: Syspeo / Sipa Press / Profimedia

Klasika i romantika

Za večer je Leclerc odabrao besprijekoran crni smoking uskog kroja s leptir-kravatom i diskretnom broš-ukrasom – stil koji ne traži pozornost, nego je potvrđuje.

Alexandra Saint-Mleux odabrala je raskošniju priču: haljinu od pastelno ružičastog svilenog satena u kroju slip haljine i s linijom sirene koja se prema dnu raspliće u laganu suknju.

Lagano drapirani rukavi stvarali su fludinu siluetu poput valova, dok je dekolte naglašen trodimenzionalnim aplikacijskim buketom cvijeća – detaljom koji haljini daje gotovo Botticellijevski pečat.

Manikura u tonu haljine i naušnice u obliku leptira zaokružuju look bez pretjerivanja. Zajedno, par funkcionira kao skladna stilska cjelina: on reduciran i klasičan, ona eterična i romantična.

