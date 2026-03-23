Alexandra Leclerc u ovoj haljini zasjenila je pola uzvanica glamuroznog bala

Monegaški vozač Formule 1 i njegova supruga Alexandra Saint-Mleux privukli su poglede na Balu ruža, najsjajnijoj godišnjoj svečanosti Kneževine. Par je izabrao elegantan, odmjeren stil koji govori više od svake izjave za medije. Bio je to njihov tihi, ali jasan izlazak iz privatne sfere u javnu .

Diskretno vjenčanje, sjajan izlazak

Civilno vjenčanje u monegaškoj gradskoj vijećnici održano je bez pompe i novinara. Nakon ceremonije, Leclerc i Alexandra proveli su večer u hotelu Hôtel de Paris Monte-Carlo, daleko od bljeska bliceva. Par je od početka veze 2023. pažljivo čuvao privatnost, dopuštajući javnosti tek pokoji detalj iz zajedničkog života.

Novi Bal ruža, održan pod temom 'Galaksija', pretvorio je Salle des Étoiles u pravo scenografsko čudo odvevši uzvanike na zamišljeno putovanje svemirom. Među prisutnima bili su Beatrice Borromeo, Alexandra od Hannovera te brojni sportaši i kulturne ličnosti – a Leclerc je bio jedno od mlađih lica koja bal sve više obilježavaju.