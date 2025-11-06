Uvodi se Kulturna iskaznica: Mladima 100 eura za izložbe, predstave, knjige

Kroz ovaj model će se zapravo oni koji stvaraju kulturne sadržaje - oni koji tiskaju knjige, organiziraju koncerte, kazališne predstave i izdaju novine te upravljaju muzejima, baštinskim lokalitetima - približiti našim sugrađanima koji iz razdoblja formalnog obrazovanja ulaze u punoljetnost i zapravo u većoj mjeri počinju sami donositi odluke, objasnila je.

"Cilj je promicati jedan univerzalniji i raznovrsniji pristup kulturi za mladu publiku, stvaranjem kulturnih navika te jačanje, postojećih kulturnih potreba”, istaknula je ministrica.

Premijer Andrej Plenković i ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek istaknuli su da je riječ o vrlo važnom iskoraku kojim se mladu generaciju želi što više senzibilizirali za kulturu.

Temeljem odluke, svi mladi koji s početkom iduće godine navršavaju 18 godina dobit će vaucher od 100 eura kojima će moći kupovati knjige, pretplatiti se na dnevne novine, kupiti karte za kino predstave, kazališne predstave, izložbe, publikacije, koncerte klasične ili jazz glazbe. Sustav je razvijen zajedno s Finom, komunikacija će biti u cijelosti digitalna, a prvu obavijest mladi će dobiti kroz e-imenik.

"Očekujemo da ćemo postići cilj veće potpore i većeg poticaja mladim ljudima da konzumiraju kulturne sadržaje. Istovremeno dobit ćemo prvi put vrlo kvalitetne podatke o njihovim navikama, interesima, pa ćemo u sljedećim godinama, nakon provedbe ove prve pilot faze, moći možda i preciznije poticati pojedine segmente kulturne proizvodnje, odnosno sudjelovanja u kulturi”, istaknula je Obuljen Koržinek.

Navela je i da je Kulturna iskaznica komplementarna programu razvoja publike koji Ministarstvo provodi od 2018. godine, kao i programu Ruksak (pun) kulture koji se provodi od 2014. godine i dio je Programa Vlade RH, a bit će uključen i u budući Nacionalni program za mlade, koji Vlada planira donijeti za razbolje 2026. – 2030.

Usvojen Akcijski plan razvoja kulture i medija do 2027.

Vlada je usvojila i Akcijski plan razvoja kulture i medija za razdoblje do 2027. godine koji se sastoji od 14 mjera podijeljenih u pet posebnih ciljeva. Akcijski Plan prateći je provedbeni akt Nacionalnog plana razvoja kulture i medija za razdoblje 2023.-2027.

Nacionalni plan obuhvaća sve prioritete, ciljeve i osnovne pokazatelje u području kulture, medija i kulturne baštine - razvoj kulturnog stvaralaštva, produkcije i distribucije, očuvanje i održivo korištenje kulturne baštine, razvoj sustava arhiva, knjižnica i muzeja, unaprjeđenje statusa novinarske profesije, medijskog sektora i poticanje pluralizma te učinkovitu podršku kulturnom i medijskom sektoru.