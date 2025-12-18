Krug Milana Mladenovića: Legendarni frontmen EKV-a dobio vidikovac u Makarskoj

Na klupi je ispisan stih iz pjesme Krug: ‘Ovaj krug sam skupio i opet sklopio, on me voli, on me nosi, on mi oprašta.’

Mladenović je za Makarsku bio vezan preko majke Danice, djevojačkog prezimena Puharić, te je imao obiteljske korijene u gradu pod Biokovom, u kojem je često provodio ljeta. Neke od njegovih pjesama nastale su u hladu borova i pod zidovima čempresa na makarskim plažama.

Makarska je posljednje tri godine domaćin dodjele Nagrade Milana Mladenovića, koju je ustanovila Zaklada, odnosno Zadužbina Milana Mladenovića iz Beograda, a koja se od 2019. godine svake godine dodjeljuje na Milanov rođendan, 21. rujna. U Makarskoj se nagrada dodjeljuje u sklopu festivala ‘Modro i zeleno’, a upravo je na tom festivalu prošle godine predstavljena ideja postavljanje klupe na Osejavi.

Nakon ulice u Zagrebu, u kojem je rođen, Milan je sada dobio i vidikovac podno Biokova.