Ležerno, ali kraljevski: Princeza Gabriella pokazala savršen zimski look

Monegaška kraljevska obitelj, princeza Charlene, princ Albert, princeza Gabriella i princ Jacques pojavila se u punom sastavu na tradicionalnoj ceremoniji paljenja božićnog drvca u Monaku i podjeli darova za monašku djecu. 11-godišnja Gabriella bila ta koja je ukrala modni show

Princeza Gabriella odavno je postala miljenica modnih kritičara. Svaki put je sređena do najmanjeg detalja, a već se našla na brojnim popisima najbolje odjevenih pripadnica visokog društva. Naravno, njezin je stajling uvijek prilagođen prigodi, pa u ležernijim trenucima izgleda posve u skladu sa svojom dobi, odjevena jednostavno i dječje, kao i većina njezinih vršnjakinja.

Chic mala dama Ovog puta je uskladivši se s bratom, 11-godišnja nosila svijetlu prošivenu jaknu od umjetnog krzna s potpisom Armanija, s visokim ovratnikom i patentnim zatvaračem sprijeda.

Ispod jakne dodala je još jedan sloj dolčevitu, kako bi se zaštitila od zimskog monaškog zraka, gdje se prosječna temperatura u prosincu kreće oko 12 °C. Nosila je i tamnoplave traperice te odjevnu kombinaciju zaokružila smeđim čizmama od brušene kože. Kosa joj je bila raspuštena i ravna, a nosila je i par zlatnih okruglih naušnica.

Princeza Gabrielle Izvor: Profimedia / Autor: Bebert Bruno/Pool/ABACA / Abaca Press / Profimedia



