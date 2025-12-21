Ležerno, ali kraljevski: Princeza Gabriella pokazala savršen zimski look

Monegaška kraljevska obitelj, princeza Charlene, princ Albert, princeza Gabriella i princ Jacques pojavila se u punom sastavu na tradicionalnoj ceremoniji paljenja božićnog drvca u Monaku i podjeli darova za monašku djecu. 11-godišnja Gabriella bila ta koja je ukrala modni show
Princeza Gabriella odavno je postala miljenica modnih kritičara. Svaki put je sređena do najmanjeg detalja, a već se našla na brojnim popisima najbolje odjevenih pripadnica visokog društva. Naravno, njezin je stajling uvijek prilagođen prigodi, pa u ležernijim trenucima izgleda posve u skladu sa svojom dobi, odjevena jednostavno i dječje, kao i većina njezinih vršnjakinja.
Chic mala dama
Ovog puta je uskladivši se s bratom, 11-godišnja nosila svijetlu prošivenu jaknu od umjetnog krzna s potpisom Armanija, s visokim ovratnikom i patentnim zatvaračem sprijeda.
Ispod jakne dodala je još jedan sloj dolčevitu, kako bi se zaštitila od zimskog monaškog zraka, gdje se prosječna temperatura u prosincu kreće oko 12 °C. Nosila je i tamnoplave traperice te odjevnu kombinaciju zaokružila smeđim čizmama od brušene kože. Kosa joj je bila raspuštena i ravna, a nosila je i par zlatnih okruglih naušnica.
U studenom je mlada princeza prisustvovala godišnjoj paradi povodom Dana nacionalnosti u Monaku, gdje se odlučila za crvenu haljinu-kaput s preslatkim lakiranim balerinama Mary Jane, a na božićnoj čestitci objavljenoj prije dva tjedna, Gabriella je izgledala poput male vile dok je pozirala sa svojom obitelji u svijetlo ružičastoj haljini i srebrnim salonkama.