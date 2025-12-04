božićni koncerti

Ansambl LADO se priprema za završetak godine: Putuju i u Švicarsku

I.K./Hina

04.12.2025 u 15:37

Ansambl Lado
Ansambl Lado Izvor: Pixsell / Autor: Goran Kovacic/PIXSELL
Bionic
Reading

Ansambl LADO svoju izvedbenu sezonu završit će božićnim koncertima koji će se održati diljem Hrvatske i u Švicarskoj gdje će biti i premijerna izvedba 6. prosinca u Zürichu.

Božićni koncert Ansambla LADO izvest će se u nekoliko regija Hrvatske, od Dalmacije do sjeverne Hrvatske pa sve do Slavonije, Baranje i Bačke, navodi se u priopćenju.

U Švicarskoj LADO će, osim u Zürichu, nastupiti 7. prosinca u Baselu te 8. prosinca u Luzernu. Međunarodno gostovanje Ansambla LADO u Švicarskoj organizirala je Hrvatska katolička misija u Baselu, uz financijsku potporu Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske i Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Osim božićnih koncerata, održat će se i radionice "Pogled u profesionalizam" s HKUD Basel. Nakon gostovanja u Švicarskoj, LADO će izvedbama donijeti blagdansku radost i atmosferu na nastupima 13. prosinca u Sinju te u Topuskom i Petrinji. Već tradicionalno, LADO božićnim koncertima nastupa u Varaždinu, 18. prosinca, a posljednji koncert održat će 20. prosinca u Bazilici svetog Antuna Padovanskog u Zagrebu.

vezane vijesti

Koncert je programski osmislila Zrinka Posavec, umjetnička direktorica, a koncertom će dirigirati Jurica Petar Petrač, dirigent i glazbeni voditelj Ansambla LADO.

Napomenuli su kako je ulaz na sve božićne koncerte Ansambla LADO slobodan, osim na koncert u Varaždinskoj katedrali Uznesenja Blažene Djevice Marije na nebo.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
intervju

intervju

Goran Vojnović: Svi tvrde da znaju što i kako je bilo. To je najveća laž
kulturni roštilj

kulturni roštilj

Matej Merlić pomladio je hrvatsku pop kulturu: Baštinu ne spašava nostalgija, nego nova generacija
Tuškanac u gostima

Tuškanac u gostima

Transgresivni svijet Carlosa Reygadasa: filmski ciklus koji ne štedi gledatelja

najpopularnije

Još vijesti