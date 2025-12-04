Ansambl LADO se priprema za završetak godine: Putuju i u Švicarsku

Božićni koncert Ansambla LADO izvest će se u nekoliko regija Hrvatske, od Dalmacije do sjeverne Hrvatske pa sve do Slavonije, Baranje i Bačke, navodi se u priopćenju.

U Švicarskoj LADO će, osim u Zürichu, nastupiti 7. prosinca u Baselu te 8. prosinca u Luzernu. Međunarodno gostovanje Ansambla LADO u Švicarskoj organizirala je Hrvatska katolička misija u Baselu, uz financijsku potporu Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske i Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Osim božićnih koncerata, održat će se i radionice "Pogled u profesionalizam" s HKUD Basel. Nakon gostovanja u Švicarskoj, LADO će izvedbama donijeti blagdansku radost i atmosferu na nastupima 13. prosinca u Sinju te u Topuskom i Petrinji. Već tradicionalno, LADO božićnim koncertima nastupa u Varaždinu, 18. prosinca, a posljednji koncert održat će 20. prosinca u Bazilici svetog Antuna Padovanskog u Zagrebu.