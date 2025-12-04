Ansambl LADO se priprema za završetak godine: Putuju i u Švicarsku

Ansambl LADO svoju izvedbenu sezonu završit će božićnim koncertima koji će se održati diljem Hrvatske i u Švicarskoj gdje će biti i premijerna izvedba 6. prosinca u Zürichu.
Božićni koncert Ansambla LADO izvest će se u nekoliko regija Hrvatske, od Dalmacije do sjeverne Hrvatske pa sve do Slavonije, Baranje i Bačke, navodi se u priopćenju.
U Švicarskoj LADO će, osim u Zürichu, nastupiti 7. prosinca u Baselu te 8. prosinca u Luzernu. Međunarodno gostovanje Ansambla LADO u Švicarskoj organizirala je Hrvatska katolička misija u Baselu, uz financijsku potporu Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske i Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske.
Osim božićnih koncerata, održat će se i radionice "Pogled u profesionalizam" s HKUD Basel. Nakon gostovanja u Švicarskoj, LADO će izvedbama donijeti blagdansku radost i atmosferu na nastupima 13. prosinca u Sinju te u Topuskom i Petrinji. Već tradicionalno, LADO božićnim koncertima nastupa u Varaždinu, 18. prosinca, a posljednji koncert održat će 20. prosinca u Bazilici svetog Antuna Padovanskog u Zagrebu.
Koncert je programski osmislila Zrinka Posavec, umjetnička direktorica, a koncertom će dirigirati Jurica Petar Petrač, dirigent i glazbeni voditelj Ansambla LADO.
Napomenuli su kako je ulaz na sve božićne koncerte Ansambla LADO slobodan, osim na koncert u Varaždinskoj katedrali Uznesenja Blažene Djevice Marije na nebo.