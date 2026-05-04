Trinaesto izdanje Kliofesta: U Zagrebu počinje festival povijesti

Središnji dio programa odvijat će se u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici, dok će se pojedini sadržaji održati i u Knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića, Srpskom kulturnom centru, Talijanskom institutu za kulturu, Kulturno-informativnom centru, na Filozofskom fakultetu i Fakultetu hrvatskih studija.

Planirano je niz predstavljanja knjiga, nekoliko izložbi, povijesni kviz, projekcija filma o generalu Svetozaru Boroeviću te radionice za učenike osnovnih i srednjih škola.

Najavljeno je osam okruglih stolova , a tri će biti posvećena velikim obljetnicama – 250. godišnjici SAD-a, 500. godišnjici Mohačke bitke i 800. godišnjici smrti sv. Franje , uz rasprave o razvoju američke države, značenju Mohača za hrvatsku povijest te ulozi franjevaca i drugih redovničkih zajednica.

Nova istraživanja o Sarajevskom atentatu i kolonijalnom nasljeđu

Među istaknutim su raspravama i okrugli stolovi o hrvatskom ranom srednjem vijeku nakon obilježavanja 1100. obljetnice Hrvatskoga Kraljevstva, o stasanju teritorijalne države u kasnom srednjem vijeku, novim istraživanjima kolonijalnog nasljeđa u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini te o Sarajevskom atentatu, činjenicama, interpretacijama i odjecima.

Na festivalu će sudjelovati brojni domaći i inozemni povjesničari, među njima Tvrtko Jakovina, Neven Budak, Branimir Janković, Dubravka Stojanović, Husnija Kamberović, Andrej Rahten, Emily Greble, Rory Yeomans i Grzegorz Rossoliński-Liebe.

Uz okrugle stolove bit će održana brojna predstavljanja knjiga, među kojima izdanja o Prvom svjetskom ratu, Sarajevskom atentatu, Španjolskom građanskom ratu, hrvatskoj socijaldemokraciji, židovskoj povijesti, partizanskom pokretu, Strossmayerovu Đakovu, dubrovačkoj kreditnoj trgovini i ženskoj intelektualnoj povijesti.

Na Filozofskom fakultetu održat će se radionica i kolokvij “Točke prijeloma: prekretnice u povijesti žena”, u organizaciji projekta “Žene i mijene”, dok će se na Fakultetu hrvatskih studija održati znanstveni skup “Fašizam: teorija i povijest jedne ideje”, četvrti u nizu skupova posvećenih velikim političkim idejama, nakon konzervativizma, liberalizma i socijalizma.

Kliofest i ove godine ima obrazovni dio programa i radionice povijesne tematike, a u caffe baru Spunk održat će se i kviz “Kliotest”, posvećen povijesti i kulturi gradova.

Predstavljanje knjige o Bogdanu Radici

U NSK u četvrtak bit će predstavljena knjiga "Bogdan Radica: bibliografija (1922. – 2018.)”, priređivača Zdravke Bušić i Ivana Miletića, u izdanju Književnog kruga Split i uz suorganizaciju Hrvatske matice iseljenika.

Riječ je o bibliografiji koja na više od 300 stranica donosi cjelovit pregled opusa jednog od najznačajnijih hrvatskih intelektualaca 20. stoljeća, povjesničara, publicista i emigrantskog autora Bogdana Radice, čiji su radovi velikim dijelom objavljivani u američkim publikacijama i hrvatskom iseljeničkom tisku. O knjizi će, uz priređivače, govoriti Wollfy Krašić i Ivana Hebrang Grgić, dok će se u ime nakladnika i suorganizatora obratiti Luka Marković i ravnatelj Hrvatske matice iseljenika Zdeslav Milas.

U sklopu festivala bit će postavljeno nekoliko izložbi. U holu NSK posjetitelji će moći pogledati izložbe “Dolazimo u miru” Centra za nenasilnu akciju Sarajevo-Beograd, “Sarajevski atentat 1914.” Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine, “Hrvati na Sočanskom frontu” Kobariškog muzeja Prvog svjetskog rata te izložbu o 180 godina Hrvatskog šumarskog društva i 150 godina “Šumarskog lista”. U Talijanskom institutu za kulturu bit će otvorena izložba “Sarajevo 1992. – 1996. Najduža opsada” s fotografijama Marija Boccie.

Filmski dio programa donosi projekciju filma “General Boroević” slovenskog redatelja Valentina Pečenka, uz sudjelovanje autora i predstavnika Kobariškog muzeja.

Festival će biti otvoren u utorak, 5. svibnja, u NSK-u, nastupom ansambla Flauto Dolce Consort, a u petak će biti dodijeljene nagrade povjesničarima, među kojima nagrade “Ivan Lučić”, “Mirjana Gross”, “Vjekoslav Klaić”, “Ferdo Šišić”, “Jaroslav Šidak” i “Tadija Smičiklas”.