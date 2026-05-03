u 84. godini

Preminula glazbena kritičarka i publicistkinja Erika Krpan

M.Da.

03.05.2026 u 15:45

Erika Krpan
Erika Krpan
U 84. godini preminula je spisateljica, publicistkinja, glazbena organizatorica, urednica i kritičarka Erika Krpan, koja će ostati zapažena po kapitalnim znanstvenim i monografskim radovima, posvećenima, između ostaloga, kulturnoj politici i skladatelju Borisu Papandopulu.

Nakon završetka Muzičke akademije pojavljuje se kao glazbena kritičarka u Vjesniku, Telegramu, Hrvatskom sveučilištu i ljubljanskom Delu. Tijekom osamdesetih surađivala je sa Studiom i Danasom. Svoju karijeru je započela pišući osvrte i kritike.

Od 1976. godine djelovala je u Muzičkom informativnom centru Koncertne direkcije Zagreb, a od 1994. do 2002. bila je ravnateljica Koncertne direkcije Zagreb, potom od 2002. do 2006. urednica u izdavačkoj kući Cantus d.o.o.

Od 1975. do 1979. obavljala različite funkcije na Muzičkom bijenalu u Zagrebu, a 1977. bila je direktorica programa. Bila je i glavna i odgovorna urednica časopisa Zvuk od 1988. do 1991., te glavna urednica dvomjesečnika Cantus od 1998. do 2006. godine.

Znanstveni rad

Krpan se i znanstvenim radom. Posebno mjesto zauzimaju njene monografije Murai (2000.), Vladimir Ruždjak, Tragom glazbe (2009.) te Riječ između tonova (2011.). Bila je i koautorica važnih istraživačkih projekata, poput Kulturne  politike Republike Hrvatske (1998.), Strategije kulturnog razvitka (2001.) te Scenskih i koncertnih prostora u  Hrvatskoj (2003.). Velik dio svoje karijere posvetila je skladatelju Borisu Papandopulu, o kojem je napisala opsežnu monografiju kao rezultat dugogodišnjeg istraživanja.

Bila je članica Hrvatskog društva skladatelja, čija je predsjednica bila od 1990. do 1992., kao i članica Hrvatskog muzikološkog društva. Za svoj rad primila je niz priznanja, među kojima su Nagrada SKOJ-a za glazbeni esej (1969.), odličje Reda Danice hrvatske s likom Marka Marulića (1999.), Nagrada Ivan Lukačić (2000.), Nagrada Josip Andreis (2006.), Nagrada Grada Zadra (2012.) te diskografska nagrada Porin (2013.).

Dobitnica je i nagrade Porin za životno djelo, čime je, uz Nikšu Gligu, ostala jedina muzikologinja kojoj je dodijeljeno to priznanje. 

