Preminula glazbena kritičarka i publicistkinja Erika Krpan

U 84. godini preminula je istaknuta hrvatska glazbena spisateljica, publicistkinja, glazbena organizatorica i urednica, Erika Krpan, javlja Glazba.hr.

Nakon završetka Muzičke akademije pojavljuje se kao glazbena kritičarka u Vjesniku, Telegramu, Hrvatskom sveučilištu i ljubljanskom Delu. Tijekom osamdesetih surađivala je sa Studiom i Danasom. Svoju karijeru je započela pišući osvrte i kritike.

Od 1976. godine djelovala je u Muzičkom informativnom centru Koncertne direkcije Zagreb, a od 1994. do 2002. bila je ravnateljica Koncertne direkcije Zagreb, potom od 2002. do 2006. urednica u izdavačkoj kući Cantus d.o.o.

Od 1975. do 1979. obavljala različite funkcije na Muzičkom bijenalu u Zagrebu, a 1977. bila je direktorica programa. Bila je i glavna i odgovorna urednica časopisa Zvuk od 1988. do 1991., te glavna urednica dvomjesečnika Cantus od 1998. do 2006. godine.