Ministarstvo kulture objavilo poziv za programe namijenjene osobama s invaliditetom

Javni poziv otvoren je do 8. lipnja do 17 sati , a najniži mogući iznos potpore iznosi tri tisuće eura, dok je najviši mogući iznos 30.000 eura.

Financirat će se programi visoke kvalitete i profesionalnih standarda koji osiguravaju ravnopravno sudjelovanje u kulturnom životu osoba s invaliditetom te djece i mladih s teškoćama u razvoju, odnosno u područjima vizualnih i izvedbenih umjetnosti, audiovizualnih djelatnosti, književnosti i kulturne baštine.

Cilj je Poziva omogućiti veću pristupačnost i dostupnost kulturnih sadržaja osobama s invaliditetom te djeci i mladima s teškoćama u razvoju, a pravo prijave imaju organizacije civilnog društva - umjetničke organizacije, zaklade i udruge koje djeluju u području kulture, umjetnosti i socijalne djelatnosti, sa sjedištem i djelovanjem na području Hrvatske.

Prihvatljive su aktivnosti, stoji u Pozivu, koje uključuju prilagodbu umjetničkog i/ili kulturnog sadržaja za osobe s različitim vrstama invaliditeta te za djecu i mlade s teškoćama u razvoju, povećanje vidljivosti prilagođenih i dostupnih programa, promicanje vrijednosti ravnopravnog pristupa i dostupnosti kulture.

Prijave se podnose putem internetskog obrasca (e-prijavnice) br. 26, dostupnog ovdje.

Svaki predlagatelj može prijaviti najviše jedan program u svojstvu nositelja projekta te najviše dva programa u svojstvu partnera na projektu.