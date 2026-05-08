Ministrica Obuljen Koržinek otvorila izložbu Dubravke Lošić u Veneciji: 'Umjetnost nije dobro politizirati'

'Za svaku je državu sudjelovanje na Venecijanski bijenale iznimno važno. To je mjesto na kojem svi umjetnici, svi kustosi i svi ljubitelji umjetnosti žele i moraju biti, a velika je odgovornost napraviti odabir, odgovoriti na temu Bijenala, pripremiti svoj projekt te naravno, umjetnički i logistički organizirati nacionalni paviljon', rekla je Obuljen Koržinek u venecijanskom sjedištu UNESCO-a, Palazzo Zorzi, atraktivnom prostoru na frekventnoj mikrolokaciji grada.

Ovogodišnji Bijenale odvija se u donekle iznimnom kontekstu, ustvrdila je te dodala da je kontekst svijeta u kojem živimo vrlo neprijateljski prema vrijednostima i idejama koje pokreću umjetnost i kulturu, i umjetnicima danas, kao i svima uključenima u umjetnost i kulturu.

'Umjetnost ima glas i vrlo često govori i o političkim temama, ali nije dobro kada se umjetnost politizira. A upravo se to dogodilo na ovogodišnjem Bijenalu', rekla je. Nada se i vjeruje da će tijekom mjeseci koji su pred nama umjetnost pobijediti ovdje u Veneciji, kao što pobjeđuje već desetljećima. Vjeruje i da će Bijenale biti mjesto dijaloga, razmjene, razgovora o traumama i drugim teškim pitanjima, ali prije svega mjesto učenja, gledanja i doživljavanja umjetnosti.

'Danas imamo čast predstaviti vam iznimnu instalaciju Dubravke Lošić pod naslovom 'Potaknuta strahom i ljepotom', kazao je povjerenik hrvatskog nastupa Branko Franceschi i dodao da se umjetnički rad Dubravke Lošić proteže kroz četiri desetljeća.

U Veneciji je prikazan kao cjelina, dodao je, ali zahvaljujući specifičnom načinu stvaranja i procesu rada, njezina se djela mogu prilagoditi različitim mjestima, prostorima i kontekstima. Direktorica UNESCO EU za Veneciju Magdalena Landry pozdravila je prisutne kao i suradnju UNESCO-a i Hrvatske. Dubravka Lošić zahvalila je na podršci i pozdravila goste pristigle iz Dubrovnika, Zagreba, cijele Hrvatske i SAD-a.

U Veneciji se u petak održao i prosvjed protiv sudjelovanja Rusije i Izraela na Venecijanskom bijenalu, a dio nacionalnih paviljona u Giardinima bio je tijekom dana zatvoren u znak solidarnosti. Venecijanski bijenale, najstarija i najveća smotra suvremenog svjetskog umjetničkog stvaralaštva, održat će se od 9. svibnja do 22. studenog.