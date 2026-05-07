Trinaestogodišnji Oliver najčitatelj je Zagreba: U godinu dana pročitao 216 knjiga

"Oliver je sjajan primjer kako netko koristi mrežu knjižnica u Zagrebu, jer ne posuđuje samo u Knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića, već i u drugim knjižnicama koje su mu na putu njegovih obaveza. Nadam se da će kao primjer poslužiti i drugoj djeci da ih potakne na druženje s knjigom", istaknula je voditeljica Matične i razvojne službe u KGZ-u Ivančica Đukec Kero.

Knjižnice su priopćile da Oliver najviše voli čitati pustolovne, fantastične i kriminalističke serijale, jer ga, kako kaže, uvlače u svijet gdje se miješaju i stvarni podaci i događaji s maštom. Najdraže su mu knjige "39 tragova", "Špijunska akademija", serijal o Percyju Jacksonu, "Nevjerojatne priče iz Baskervillea" i mnogi drugi naslovi.

"Te su knjige prvenstveno jako napete i teško ih je stati čitati", istaknuo je Oliver na predstavljanju Najčitatelja 2025. godine. Pohađa 7. razred OŠ Miroslava Krleže i želio bi, uz gimnaziju, upisati i srednju muzičku školu. Najmlađi je majstor igre go u Hrvatskoj te se nada da će jednom u tome postati profesionalac.

Kao pobjedniku, među 40 finalista, Oliveru su uručene vrijedne nagrade: besplatna članska iskaznica KGZ-a do 18. godine, komplet knjiga izdavačkih kuća Ibis grafika, Mozaik knjiga, Profil knjiga, Školska knjiga, godišnja pretplata za predstave - dar Gradskog kazališta Žar ptica te slušalice, dar tvrtke Microline.

Ovogodišnjih 40 finalista okupit će se 8. svibnja na završnoj svečanosti i dodjeli nagrada uz nastup multimedijalne umjetnice Nikoline Manojlović Vračar te akustičnog dua BiblioBluesi.

Riječ je o projektu koji Knjižnice grada Zagreba provode već dvadeset i pet godina s ciljem poticanja zanimanja za knjigu i čitanje kod djece starije osnovnoškolske dobi, od 12 do 14 godina.