do četiri knjige tjedno

Trinaestogodišnji Oliver najčitatelj je Zagreba: U godinu dana pročitao 216 knjiga

M. Šu./Hina

07.05.2026 u 14:57

tportal
Izvor: Pixsell / Autor: Patrik Macek/PIXSELL
Bionic
Reading

Najčitateljem Knjižnica grada Zagreba (KGZ) 2025. proglašen je trinaestogodišnji Oliver Skočić, član Knjižnice i čitaonice Bogdana Ogrizovića koji je lani pročitao i posudio čak 216 knjiga, što znači da je čitao i do četiri knjige tjedno

"Oliver je sjajan primjer kako netko koristi mrežu knjižnica u Zagrebu, jer ne posuđuje samo u Knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića, već i u drugim knjižnicama koje su mu na putu njegovih obaveza. Nadam se da će kao primjer poslužiti i drugoj djeci da ih potakne na druženje s knjigom", istaknula je voditeljica Matične i razvojne službe u KGZ-u Ivančica Đukec Kero.

Knjižnice su priopćile da Oliver najviše voli čitati pustolovne, fantastične i kriminalističke serijale, jer ga, kako kaže, uvlače u svijet gdje se miješaju i stvarni podaci i događaji s maštom. Najdraže su mu knjige "39 tragova", "Špijunska akademija", serijal o Percyju Jacksonu, "Nevjerojatne priče iz Baskervillea" i mnogi drugi naslovi.

"Te su knjige prvenstveno jako napete i teško ih je stati čitati", istaknuo je Oliver na predstavljanju Najčitatelja 2025. godine. Pohađa 7. razred OŠ Miroslava Krleže i želio bi, uz gimnaziju, upisati i srednju muzičku školu. Najmlađi je majstor igre go u Hrvatskoj te se nada da će jednom u tome postati profesionalac.

Kao pobjedniku, među 40 finalista, Oliveru su uručene vrijedne nagrade: besplatna članska iskaznica KGZ-a do 18. godine, komplet knjiga izdavačkih kuća Ibis grafika, Mozaik knjiga, Profil knjiga, Školska knjiga, godišnja pretplata za predstave - dar Gradskog kazališta Žar ptica te slušalice, dar tvrtke Microline.

Ovogodišnjih 40 finalista okupit će se 8. svibnja na završnoj svečanosti i dodjeli nagrada uz nastup multimedijalne umjetnice Nikoline Manojlović Vračar te akustičnog dua BiblioBluesi.

Riječ je o projektu koji Knjižnice grada Zagreba provode već dvadeset i pet godina s ciljem poticanja zanimanja za knjigu i čitanje kod djece starije osnovnoškolske dobi, od 12 do 14 godina.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
Vizionar godine

Vizionar godine

Iva Hraste Sočo: Od operne pjevačice preko profesorice do reformatorice nacionalne kazališne kuće
kulturni roštilj

kulturni roštilj

Petra Ljevak otkriva kako Zagreb Book Festival gradi mostove kroz spontani susret s publikom
BIJENALE NA PREKRETNICI

BIJENALE NA PREKRETNICI

Rusi se vraćaju s DJ-em i otvorenim šankom: Hoće li u Veneciji izbiti treći svjetski kulturni rat?

najpopularnije

Još vijesti