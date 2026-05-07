Hrvatska bojkotira otvaranje Venecijanskog bijenala zbog Rusije

U zajedničkoj izjavi, među ostalim je istaknuto kako se potvrđuje podrška umjetničkoj slobodi i slobodi izražavanja, no upozorava se da te slobode ne smiju biti instrumentalizirane za prikrivanje zločina ili za davanje legitimiteta agresiji.

"Agresor ne može biti nagrađen sudjelovanjem na najprestižnijim svjetskim kulturnim događajima, uključujući Venecijanski bijenale, dok nastavlja svoj brutalni rat i još uvijek nije nadoknadio štetu uzrokovanu svojim međunarodno nepravednim djelima", istaknuto je u zajedničkoj izjavi ministara kulture koji su dali potporu ovoj inicijativi i odbili sudjelovati u ceremoniji službenog otvorenja.

"Venecijanski bijenale desetljećima svjedoči o snazi i moći umjetnosti da nadilazi granice i potvrđuje našu zajedničku humanost. Ta vizija je nespojiva s prisutnošću države koja sustavno uništava kulturu, baštinu i živote cijele nacije. Stojimo uz Ukrajinu i njezin narod, njezine umjetnike i njezinu budućnost", dodaje se u izjavi.