Kako do inkluzivnog dodatka? Jedan rok je ključan

Konačno su izdane upute za isplatu inkluzivnog dodatka nasljednicima. Uvjet je rješenje o nasljeđivanju, neovisno o tome jesu li poduzimali neke pravne korake
Nepravda nanesena pripadnicima najranjivijih skupina u našem društvu napokon će se barem dijelom ispraviti. Oko 15.000 hrvatskih građana preminulo je prije nego što im je izdano rješenje o inkluzivnom dodatku, a Vlada je konačno objavila upute za isplatu njihovim nasljednicima.
Subjektivni rok za predaju zahtjeva iznosi 30 dana u odnosu na dan saznanja za mogućnost nastavka ili obnove postupka, a objektivni rok iznosi od tri godine od početka samog postupka.
'Rok koji je važno poštovati jest subjektivni od 30 dana od spoznaje za takvo pravo, 'ajmo ga računati od objave Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike u ponedjeljak. Nema nikakva razloga za objektivnim rokom i ograničenjem', objasnio je za Dnevnik Nove TV odvjetnik Martin Sherri.
Nasljednici se trebaju obratiti Hrvatskom zavodu za socijalni rad, a pravo ostvaruju gotovo svi.
"Pravo potraživati imaju svi nasljednici, oni kojima je ranije bio obustavljen postupak zbog pogrešnog pravnog shvaćanja da to nije prenosivo pravo i oni kojima su postupci još uvijek u tijeku jer nije odlučeno o njihovim zahtjevima", naveo je Sherri.
Postupak će se dovršiti prema raspoloživoj medicinskoj dokumentaciji, kojom će se utvrditi je li preminula osoba imala pravo na inkluzivni dodatak.
Uvjeti za isplatu
Prvi je preduvjet za isplatu da je podnesen zahtjev za inkluzivni dodatak. U slučaju kada ga podnositelj nije dočekao zbog smrti, zahtjev mogu podnijeti i nasljednici koji nisu na to podnosili žalbu ili pokretali upravni spor.
Podnijeti ga mogu i stotine onih koji su pokrenuli postupak pred Upravnim sudom. No pitanje je koliko će se brzo ovaj put zahtjevi rješavati jer rješenje već čeka više od 100.000 ljudi.