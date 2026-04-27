Kako do inkluzivnog dodatka? Jedan rok je ključan

Nepravda nanesena pripadnicima najranjivijih skupina u našem društvu napokon će se barem dijelom ispraviti. Oko 15.000 hrvatskih građana preminulo je prije nego što im je izdano rješenje o inkluzivnom dodatku, a Vlada je konačno objavila upute za isplatu njihovim nasljednicima.

Subjektivni rok za predaju zahtjeva iznosi 30 dana u odnosu na dan saznanja za mogućnost nastavka ili obnove postupka, a objektivni rok iznosi od tri godine od početka samog postupka.

'Rok koji je važno poštovati jest subjektivni od 30 dana od spoznaje za takvo pravo, 'ajmo ga računati od objave Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike u ponedjeljak. Nema nikakva razloga za objektivnim rokom i ograničenjem', objasnio je za Dnevnik Nove TV odvjetnik Martin Sherri.