Igor Bezinović: Ambasador boljeg svijeta koji iz filma u film gleda korak ispred stvarnosti

Uz Ivanu Bodrožić i Ivu Hraste Sočo, za Vizionara godine u kategoriji kultura nominiran je i Igor Bezinović, 43-godišnji riječki filmaš koji je svojim radom u proteklih dvadesetak godina pametno širio područje borbe za bolje i pravednije društvo. Filmom 'Fiume o morte!', prvim (hibridnim) dokumentarcem koji je Hrvatska kandidirala za Oscara, tu je borbu aktualnim i pametnim tretmanom teme nastanka fašizma proširio na cijeli svijet

Posljednji put kad je Hrvatskom tinjao duh pravedničkog bunta – a ima tome već petnaestak godina – ujedno je prvi put kad je dobar dio hrvatske javnosti čuo za Igora Bezinovića. Ako vam tijelo ima više godina nego duh, možda ste to i zaboravili: 2009. godine studenti Filozofskog fakulteta u Zagrebu zauzeli su fakultetsku zgradu u posljednjem pokušaju dozivanja pameti hrvatske države koja je bagerom divljeg kapitalizma militantnog, izraelskog tipa, oličenog u tadašnjem ministru znanosti i obrazovanja Draganu Primorcu, prijetila pregaziti budućnost vlastite mladeži.

Mjesec dana trajala je ta opsada fakulteta bez vidljivog ishoda, mjesec dana su mediji i kolumnisti žvakali 'budimo realni – očekujmo nemoguće' priču o generaciji koja nas diže iz mrtvila sanaderovskog high lifea izgrađenog na koferima pokradenog državnog novca, a onda je energija usahnula i borba splasnula. Kao i sve ikad u Hrvatskoj, osim Bezinovića, tadašnjeg apsolventa spomenutog fakulteta, čiji je posao tek tada počeo. Nakon što je mjesec dana pedantno bilježio sve događaje povezane s blokadom, spretni dokumentarist s čijim su ranim, pretežno kratkim radovima bili upoznati tek vjerni posjetitelji Dana hrvatskog filma, Zagrebdoxa i sličnih, tada još uvijek prilično fahovskih manifestacija, gotovo dvije godine borio se sa satima snimljenog materijala.

Izvor: Društvene mreže / Autor: Restart

Blokada koja je predvidjela 'blokadere' Rezultat je 'Blokada', rastrzana, ali bolno realistična jednoipolsatna kronika posljednjeg čina pobune hrvatskog društva, na koji nas je podsjetila nešto impresivnija u ljudstvu i energiji, ali (barem zasad) sistemski podjednako neučinkovita prošlogodišnja pobuna studenata u Srbiji. Sjećate se možda i toga: urlali su Vučić i Ana Brnabić da su srpski 'blokaderi' ukrali know-how od studenata zagrebačkog Filozofskog iz 2009. godine, sve kako bi potkrijepili svoju tezu o infiltriranom hrvatskom elementu koji koordinira tamošnje ulične prosvjede. Danas, kad gledamo snimke s prosvjeda u Srbiji i uspoređujemo ih s filmom 'Blokada', jedino za što možemo ustvrditi da je nehotično 'ukradeno' jest Bezinovićev dramaturški postupak. Od naglog energetskog zahuktavanja preko decentraliziranog plenumskog lutanja do rasplinjavanja ideje i borbe, on faktografski neumoljivo, ali s neskrivenom simpatijom prema energiji bunta bilježi kronologiju akcije i reakcije hrvatskog društva, vidno zbunjenog njihovim utopističkim zahtjevima.

Studentski prosvjedi u Srbiji (ilustrativna galerija) Izvor: Pixsell / Autor: Radule Perisic/ATA Images/PIXSEL







+8 Studentski prosvjedi u Srbiji (ilustrativna galerija) Izvor: Pixsell / Autor: Radule Perisic/ATA Images/PIXSEL

'Na blokadu raznih hrvatskih sveučilišta 2009. godine gledam kao na uspješnu pobunu, ključnu za političko formiranje današnjih generacija progresivnih aktivista, teoretičara, novinara i političara. Iako blokade nisu u potpunosti ispunile zahtjeve (ostvarenje posve besplatnog obrazovanja na svim razinama), obustavljen je rast školarina i komercijalizacija obrazovanja, a blokada je pritom bila ključna za formuliranje novog političkog glasa, temeljenog na horizontalnosti i na mobilizaciji koja nije vezana uz političke stranke. Znam da su studenti u Srbiji gledali i naš film 'Blokada' i vjerujem da su u njemu našli dio inspiracije za svoje akcije. Neovisno o tome kako će završiti blokade u Srbiji, vjerujem da je ta pobuna, kao i naša pobuna 2009. godine, već sada uspjela, jer ovo vidim kao početak formuliranja nove političke generacije. Nadam se da će ta nova generacija idućih godina stvarati antinacionalističku i antimilitarističku Srbiju', osvrće se Bezinović za tportal.

Izvor: Društvene mreže / Autor: Underhill Film Festival

Već tad je bilo jasno da je on sposoban za puno više od pukog dokumentiranja. Ne baš najsretniju potvrdu – ono kad dokumentarac anticipira život – dobili smo u filmu 'Veruda – film o Bojanu' iz 2015. godine, snimljenom u sklopu HRT-ovog serijala o rehabilitaciji zatvorenika, a pratio je sitnog pulskog delinkventa Bojana Bešića. Iako je sugerirao da bi njegov protagonist mogao okrenuti novi list u životu, uslijedio je jeziv plot twist: Bešić je nešto kasnije te godine završio u zatvoru zbog narušavanja reda i mira, a u njemu je i preminuo ugušivši se dimom zapaljene spužve kojom je obložena samica pulskog zatvora, gdje je trebao ležati još dva mjeseca.

O tportalovu projektu Vizionar godine Stotinu tportalovih suradnika, komentatora, sugovornika, analitičara i kroničara medija nominiralo je svoje kandidate za vizionare godine u pet kategorija - društvo, biznis, tehnologija, kultura i sport. Najviše nominacija na području kulture imali su spisateljica Ivana Bodrožić, ravnateljica Hrvatskog narodnog kazališta Iva Hraste Sočo i redatelj Igora Bezinović. O ostalim nominiranima u kategoriji kultura više pročitajte ovdje, a o ostalim kategorijama više doznajte ovdje.

Kratki izlet u igrani film Bezinović je u međuvremenu lutao po zabitima središnje Istre, pokušavajući uloviti naoko neuhvatljiv spleen ponajvećeg hrvatskog egzistencijalističkog romana, 'Kratkog izleta' Antuna Šoljana. Izmjestivši ovo klasično djelo u okolicu Motovuna, u svemir konfuznih, spaljenih i urnebesno simpatičnih festivalskih brijača u potrazi za 'najboljim freskama u okruženju', za hrvatski film atipično slojevitim, a opet slackerskim postupkom preveo je jezik književnosti u jezik stvarnosti.

Izvor: Društvene mreže / Autor: HAVC

Ovaj će ga autor, uz 'Šumu summarum' Ivana Gorana Viteza, još tada svrstati na apsolutni vrh hrvatskog autorskog filma otkad ova država postoji, a ništa manje hrabar potez povukao je i žiri Pulskog filmskog festivala kad mu je 2017. godine dodijelio Zlatnu arenu i nagovijestio dolazak ere kvalitetnog autorskog hrvatskog filma. Rijeka trči počasni krug I onda je došao 'Fiume o morte!', počasni krug Bezinovićeva nehotičnog anticipiranja stvarnosti. Film sniman dok je buldožer po imenu Vladimir Putin u Ukrajini rušio svijet kakav smo poznavali, e da bi drugi buldožer po imenu Donald Trump pregazio njegove posljednje ostatke, s potpunim je pravom pokorio ugledne svjetske festivale, osvojio Europsku filmsku nagradu i postao prvi (hibridni) dokumentarac koji je Hrvatska nominirala za Oscara. Plastičnim, ali inovativnim prikazom geneze nastanka fašizma u društvu, koristeći kreativne filmske postupke i angažirajući autentične stanovnike grada u kojemu se rodio i odrastao, Bezinović je napisao ljubavno pismo i najbolju moguću turističku razglednicu antifašističkoj Rijeci, onoj kakvu znamo i volimo već desetljećima, Rijeci kojoj ovakvi filmovi ne daju da usahne kao onaj studentski prosvjed s početka priče.

Doček Igora Bezinovića u Rijeci nakon osvajanja Europske filmske nagrade u Berlinu Izvor: Cropix / Autor: Damir Skomrlj







+11 Doček Igora Bezinovića u Rijeci nakon osvajanja Europske filmske nagrade u Berlinu Izvor: Cropix / Autor: Damir Skomrlj

''Fiume o morte!' vidim kao nastavak svog ranijeg stvaralaštva. U njemu sam objedinio razne umjetničke pristupe koje sam koristio u ranijim filmovima, npr. arhivsko istraživanje, cinema vérité, rekonstrukciju, performans, opservaciju, igrani film, eksperiment… Temeljio sam ga na vrijednostima koje su, vjerujem, bile prisutne u mom radu i ranije: na želji za kreativnom interpretacijom svijeta oko nas, na transkulturalizmu, na solidarnosti i na izgradnji zajednice kroz stvaralaštvo. Također, film sam gradio na otporu nekim vrijednostima koje osobno ne dijelim, na otporu autoritarizmu, militarizaciji, kapitalizmu, nacionalizmu i fašizmu. Mislim da stvaralaštvo i otpor nisu proturječni pojmovi. Brojna priznanja ovom filmu potvrda su da sam na dobrom putu, a biti na dobrom putu je lijep osjećaj', kaže nam Bezinović danas, s dobrodošlim odmakom.

Premijera filma 'Fiume o morte!' u Rijeci Izvor: Cropix / Autor: Damir Skomrlj







+19 Premijera filma 'Fiume o morte!' u Rijeci Izvor: Cropix / Autor: Damir Skomrlj

Lekcije s puta oko svijeta Od premijere u Rotterdamu u veljači 2025. godine, gdje je odmah pokupio glavnu nagradu na, ako pitate filmaše, posljednjem pravom festivalu visoke klase, Bezinović putuje svijetom i prima zaslužene hvalospjeve. Nameće se stoga još jedno pitanje – koje lekcije čovjek koji promovira progresivne vrijednosti može naučiti putujući svijetom i promovirajući film što predstavlja obaveznu školsku antifašističku lektiru? 'Naučio sam da u cijelom svijetu žive ljudi koji dijele moje vrijednosti i da naša lokalna priča nije ništa manje vrijedna od svjetskih priča. Odrastajući u devedesetima, slušali smo priču o tome da je Hrvatska u tranziciji i da moramo doseći vrijednosti Zapada. Nakon godinu i pol putovanja još više cijenim činjenicu da Hrvatska ima gotovo besplatno zdravstvo i školstvo i da su nam ovdje i more i gore nadohvat ruke bez velikih troškova i stresa. Dodatno sam naučio koliko je turistifikacija štetna za lokalno stanovništvo i koliko je lijepo putovati brzim i kvalitetnim željeznicama, što u Hrvatskoj nije slučaj. Također sam sretan što sam posjetio brojne progresivne gradove i doživljavam ih kao gradove koji su sestrinski ili bratski Rijeci, o kojoj maštam. To su Bologna u Italiji, Bilbao u Španjolskoj, Bristol u Engleskoj i Portland u SAD-u. Mislim da bi riječke političarke i političari od scena u tim gradovima mogli štošta naučiti', vrlo precizno navodi autor koji je nagradu rodnog grada preusmjerio u edukaciju maturanata o prizivu savjesti. U tom se duhu nadovezuje:

Izvor: Društvene mreže / Autor: Restart