Hrvatska dobiva 10 novih pokretnih knjižnica

Naglasila je kako se nakon prošle financijske perspektive u kojoj su iz europskih sredstava financirali 12 pokretnih knjižnica sada odobrava novih deset. Dodala je kako su sukladno tom programu i nacionalnim sredstvima financirali dodatno tri bibliobusa zadnjih godina te će nastaviti sustavno ulagati i zanavljati pokretne knjižnice.

Obuljen Koržinek istaknula je da je njihova vlada prva donijela sustavni plan razvoja mreže pokretnih knjižnica. "Odlučili smo, što nacionalnim, a što europskim sredstvima financirati, u prvom redu, dostupnost knjige i promicanje čitanja u najmanjim područjima , za što su n am potrebni bibliobusi i bibliokombiji" , rekla je.

Ugovore su uspješnim prijaviteljima uručili ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek, državni tajnik u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Ivan Vidiš te ravnatelj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Ante Lončar.

Ovim smo programom u suradnji s Ministarstvom rada i partnerima u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje osmislili ravnomjerni regionalni razvoj. Omogućavanjem javne kohezije učinili smo da usluge budu dostupne na svim područjima Hrvatske, kao i svim društvenim i socijalnim skupinama, rekla je ministrica.

U Ministarstvu kulture smo posebno razvili plan razvoja pokretnih knjižnica, rekla je i dodala kako je rezultat tih aktivnosti ovaj natječaj na koji su se javile knjižnice s brojnim partnerima.

Državni tajnik Ivan Vidiš istaknuo je kako se trenutno nalaze u pregovorima za novo financijsko razdoblje u kojem će biti puno sredstava za ono što je važno. Iza svih novčanih brojki stoje fantastični projekti poput ovih koji su i danas dobili ugovore, napomenuo je.

4,4 milijuna eura

Ravnatelj Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje Ante Lončar istaknuo je da Zavod sudjeluje u pripremi natječajne dokumentacije i evaluaciji prijava. Imamo 23 ugovora, rekao je i dodao kako su tim projektom obuhvaćene i ranjive skupine društva.

Ugovori su dodijeljeni za provedbu 10 projekata, a ukupni iznos dodijeljenih nepovratnih novčanih sredstava iznosi 4.472.761 euro, od čega je 85 posto osigurano iz sredstava Europskog socijalnog fonda plus, dok obavezni udio nacionalnog sufinanciranja od 15 posto osigurava Ministarstvo kulture iz državnog proračuna.

Ugovore su dobili zagorska sela Kraljevec na Sutli i Jesenje, Pučka knjižnica i čitaonica Daruvar, Knjižnice grada Zagreba i partneri, Knjižnica i čitaonica Mladen Kerstner Ludbreg te partneri, Knjižnica i čitaonica Pitomača, Gradska knjižnica Ivan Goran Kovačić te partneri iz Karlovca, Knjižnica i čitaonica Fran Galović Koprivnica, Gradska knjižnica i čitaonica Pula te Narodna knjižnica i čitaonica Vlado Gotovac Sisak.