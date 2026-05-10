Goran Navojec okupio glumce, bivše sportaše i političare: Sportsko natjecanje na kazališnom festivalu

U bjelovarskoj Dvorani europskih prvaka u nedjelju je u sklopu 23. BOK Festa odigran rukometni turnir na kojem su, pred punim tribinama, nastupili glumci, političari te veteranke i veterani Rukometnog kluba Bjelovar.
Među sudionicima su bili glumac i domaćin Goran Navojec, bjelovarski gradonačelnik Dario Hrebak, načelnik Općine Rovišće Slavko Prišćan, predsjednik Sportske zajednice Bjelovarsko-bilogorske županije Fredi Pali, gradonačelnica Čazme Valentina Čanađija te legendarni rukometaš Hrvoje Horvat Cveba.
Na parketu su zaigrale četiri ekipe – veterani i veteranke RK Bjelovara te kombinirane momčadi glumaca i političara – u susretima u kojima je rezultat bio u drugom planu, a naglasak stavljen na druženje i atmosferu.
Od rukometašica nastupile su nekadašnja kapetanica ŽRK Bjelovara Mirna Gašparović, Matea Maras, Marija Borković te Maja Tolić i Magdalena Nikšić.
Publika je, uz sportski program, imala priliku fotografirati se sa sudionicima, dok je turnir održan u nedavno obnovljenoj dvorani.
Rukometni turnir tradicionalni je dio programa BOK Fest-a, kazališnog festivala koji se ove godine održava pod motom „Živo kino — platno na daskama" od 3. do 12. svibnja. Festival okuplja profesionalna kazališta iz Hrvatske i regije, a uz predstave i filmske projekcije uključuje i niz popratnih događanja poput glumačke moto alke, izložbi i radionica.