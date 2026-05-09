Ryanair zatvara svoju važnu bazu: Posljedice bi mogli osjetiti i putnici

Ryanair će ove zime zatvoriti svoju operativnu bazu u grčkoj zračnoj luci Solun i smanjiti broj letova u taj grad i iz njega, nakon što je operater zračne luke Fraport povećao godišnje naknade, rekao je u petak glavni komercijalni direktor

U razgovoru s novinarima u Ateni, Jason McGuinness rekao je da nije postignut napredak u pregovorima između niskotarifnog prijevoznika i Fraporta, koji je povećao naknade u brojnim grčkim zračnim lukama.

„Fraport Grčka nastavio je povećavati naknade, koje su sada 66 posto iznad razine prije covida“, rekao je McGuinness. Fraport Grčka rekao je da su sve tvrdnje koje povezuju Ryanairovu odluku s naknadama zračnih luka ili naknadom za razvoj zračne luke (ADF) koju je nametnula grčka država potpuno neutemeljene. „Odluka o smanjenju zimskih operacija u zračnoj luci Makedonija u Solunu isključivo je povezana s Ryanairovom komercijalnom strategijom, poslovnim modelom i razmatranjima profitabilnosti“, rekao je Fraport u izjavi kasnije u petak.