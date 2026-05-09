Christopher Eppinger

Njemački 'naftni princ': Kako je mladi poduzetnik okrenuo stotine milijuna na ruskoj nafti

I.V.

09.05.2026 u 08:18

Tanker - Ilustracija
Njemački trgovac naftom Christopher Eppinger u samo nekoliko godina pretvorio je globalnu energetsku krizu u osobno bogatstvo. Dok su zapadne kompanije napuštale rusko tržište nakon početka rata u Ukrajini, on je iskoristio otvoreni prostor – i zaradio stotine milijuna eura

Danas 31-godišnjak vodi luksuzan život između Dubaija, New Yorka i Azurne obale, ali ne pokazuje grižnju savjesti zbog načina na koji je došao do bogatstva.

Eppinger je rođen u Njemačkoj u obitelji doseljenika iz bivšeg Sovjetskog Saveza. Već u mladosti fascinirao ga je svijet nafte, djelomično inspiriran serijom Dallas i likom J. R. Ewinga, piše WiWo.

Nakon studija ekonomije odlučio je preskočiti klasičnu karijeru i okušati se u naftnom biznisu u Kazahstanu, gdje je brzo ostvario prve ozbiljne zarade. No početni uspjeh nije potrajao – jedan neuspjeli posao gotovo ga je financijski uništio.

Prekretnica dolazi 2020., kada seli u Dubai i ponovno ulazi u trgovinu energentima.

Rat u Ukrajini kao ‘poslovna prilika’

Nakon ruske invazije na Ukrajinu 2022., zapadne kompanije poput BP i Shell povukle su se s ruskog tržišta. Time se otvorio prostor za manje, fleksibilnije trgovce.

Eppinger je to iskoristio. Kroz svoju tvrtku trgovao je naftom koja je često prolazila kroz proces ‘miješanja’ u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, čime se formalno gubilo njezino rusko podrijetlo.

Između 2022. i 2025. trgovao je s oko 3,3 milijuna tona nafte, a procjenjuje da je ukupna vrijednost njegovih poslova dosegnula dvije milijarde dolara. Zarada: oko 250 milijuna dolara.

‘Sve je bilo po pravilima’

Unatoč kritikama, Eppinger tvrdi da je poslovao u skladu sa zakonima, uključujući ograničenje cijene ruske nafte.

‘Svi se ponašaju kao da ne koriste rusku naftu, ali ona i dalje cirkulira’, tvrdi. Dodaje kako nema moralnih dvojbi jer je poštovao propisana pravila.

Kritičari, međutim, ističu da je riječ o iskorištavanju geopolitičke krize u kojoj mnogi trpe posljedice.

Nova meta: Južna Amerika

Danas Eppinger posjeduje nekretnine u Dubaiju, New Yorku i Francuskoj, gdje gradi vilu s pogledom na more. Kolekcionar je umjetnina i vodi život tipičan za globalnu poslovnu elitu.

No ne planira stati. Nakon što je izašao iz trgovine ruskom naftom početkom 2025., okreće se novim tržištima.Njegov sljedeći projekt vodi ga u Gvajanu, državu koja je nakon velikog otkrića nafte 2015. postala jedna od najbrže rastućih ekonomija svijeta.

Planira ondje investirati oko 60 milijuna eura u infrastrukturu i industriju, uključujući proizvodnju asfalta. Dugoročno, cilj mu je ponovno ući u energetski sektor.

‘To je strast. Kao nogomet – ne možeš samo tako prestati’, kaže.

Unatoč kontroverzama, Eppinger ostaje čvrst u svom stavu.

‘Mogao bih se povući i uživati, ali što bih onda radio?’ pita se.

