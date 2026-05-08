do 2. srpnja

Loše vijesti za putnike: Jadrolinija otkazuje putovanja na ovoj liniji

Bi. S.

08.05.2026 u 20:54

Izvor: Pixsell / Autor: Ivo Cagalj/PIXSELL
Jadrolinija će u razdoblju od 13. svibnja do 2. srpnja 2026. godine otkazati putovanja na međunarodne linije Split – Ancona, što je ukupno 15 planiranih putovanja. Održavanje linija Split - Bari te Dubrovnik - Bari nastavlja se prema objavljenom redu plovidbe.

Odluka je donesena, poručuju iz kompanije, uslijed značajnog rasta operativnih troškova, osobito cijena goriva, kao i izazova u opskrbnim lancima.

'Kako bismo optimizirali troškove poslovanja i prilagodili opseg plovidbe trenutnim tržišnim potrebama, privremeno se reducira dio komercijalnih međunarodnih putovanja. Glavni prioritet kompanije ostaje održavanje pouzdane i kontinuirane povezanosti hrvatskih otoka s kopnom, ključne za svakodnevno funkcioniranje otočnih zajednica', poručili su.

Putnici s kupljenim kartama za navedena putovanja ostvaruju pravo na povrat novca, kazali su iz Jadrolinije uz ispriku putnicima.

