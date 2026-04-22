Zbog kaosa na granicama Ryanair postrožuje rokove za check-in na aerodromima

Niskotarifni avioprijevoznik Ryanair najavio je da će od studenoga pomaknuti rok za prijavu i predaju prtljage na aerodromima na jedan sat prije polijetanja, umjesto dosadašnjih 40 minuta, kako bi smanjio broj putnika koji propuštaju letove zbog dugih redova na sigurnosnim i graničnim kontrolama.

Promjena dolazi u kontekstu sve većih gužvi na europskim granicama, djelomično povezanih s uvođenjem sustava ulaska i izlaska (EES), koji zahtijeva biometrijske podatke za većinu putnika izvan EU-a. Iako Ryanair navodi da nova pravila nisu izravno posljedica tog sustava, ističe da je on pridonio duljim čekanjima, prenosi Guardian.