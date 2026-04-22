Zbog kaosa na granicama Ryanair postrožuje rokove za check-in na aerodromima

Ryanair od studenoga uvodi strože rokove za prijavu na let, pa će putnici koji predaju prtljagu na aerodromu to morati učiniti najmanje sat vremena prije polijetanja, uz obrazloženje da sve dulji redovi na sigurnosnim i graničnim kontrolama uzrokuju kašnjenja i propuštene letove
Niskotarifni avioprijevoznik Ryanair najavio je da će od studenoga pomaknuti rok za prijavu i predaju prtljage na aerodromima na jedan sat prije polijetanja, umjesto dosadašnjih 40 minuta, kako bi smanjio broj putnika koji propuštaju letove zbog dugih redova na sigurnosnim i graničnim kontrolama.
Promjena dolazi u kontekstu sve većih gužvi na europskim granicama, djelomično povezanih s uvođenjem sustava ulaska i izlaska (EES), koji zahtijeva biometrijske podatke za većinu putnika izvan EU-a. Iako Ryanair navodi da nova pravila nisu izravno posljedica tog sustava, ističe da je on pridonio duljim čekanjima, prenosi Guardian.
Kompanija procjenjuje da se promjena neće odnositi na većinu putnika jer njih oko 80 posto već obavlja prijavu putem interneta i ide izravno na izlaz za ukrcaj, dok oko 20 posto putnika predaje prtljagu na aerodromu.
Ryanair također planira do listopada uvesti samoposlužne kioske za predaju prtljage na više od 95 posto aerodroma na kojima posluje, s ciljem ubrzanja procesa i smanjenja redova.
Dulja čekanja već su zabilježena na nekim europskim aerodromima, a pojedine zemlje, poput Grčke, najavile su da tijekom ljeta neće provoditi nova pravila za određene putnike zbog straha od zastoja. U jednom nedavnom slučaju više od 100 putnika propustilo je let zbog gužvi na kontroli putovnica u Milanu.