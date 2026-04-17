do 16. lipnja

Operativna licenca NIS-a produžena za 60 dana

Bi. S. / Hina

17.04.2026 u 22:21

Izvor: EPA / Autor: ANDREJ CUKIC/EPA
Američki Ured za kontrolu strane imovine (OFAC) produžio je u petak operativnu licencu Naftnoj industriji Srbije (NIS) za 60 dana do 16. lipnja, izjavila je ministrica rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović a prenijeli srbijanski mediji

'Dobili smo dobre vijesti iz SAD-a da je produžena licenca za rad NIS-u za 60 dana, što je veoma važno za stabilnije planiranje kupovine sirove nafte, siguran rad rafinerije u Pančevu i pouzdanu opskrbu naftnim derivatima u zemlji', rekla je ministrica.

Po njezinim riječima, to produljenje predstavlja pozitivan signal napretka u pregovorima o promjeni vlasništva između mađarskog MOL-a i ruskog Gaspromnjefta.

Ministrica je rekla da je za Srbiju najvažnije da 'NIS nastavi sa stabilnim poslovanjem, očuva radna mjesta i doprinosi energetskoj sigurnosti Srbije'.

Ona je dodala da je za državu primarno da se NIS trajno ukloni s liste američkih sankcija kako bi kompanija mogla realizirati dugoročne nabavke sirove nafte, dok je drugi cilj povećanje udjela Srbije u vlasništvu za pet posto čime bi zemlja dobila veću mogućnost za kontrolu upravljanja i utjecaja u kompaniji.

Đedović Handanović je rekla i da će najviše rukovodstvo MOL-a u subotu boraviti u Beogradu, a operativni timovi od utorka kako bi se razgovaralo o 'svim detaljima'.

Važeća licenca za rad NIS-a, koji je pod američkim sankcijama zbog većinskog ruskog vlasništva, ističe u petak.

Kompanija je zatražila 9. travnja od američkog ureda novu licencu kojom će se omogućiti nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti kompanije i poslije 17. travnja, kada ističe prethodna licenca izdana 20. ožujka. Do 17. travnja vrijedi i licenca Jadranskom naftovodu (JANAF) za transport nafte pančevačkoj rafineriji.

